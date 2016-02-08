Cumhuriyet, Merkel'e sordu: Gazeteciler tutuklu, biliyor musunuz?

Ankara ziyareti öncesinde Almanca başlıkla Şansölye Angela Merkel'e seslenen Cumhuriyet gazetesi, "Gazeteciler tutuklu, biliyor musunuz?" (Journalisten sind im Gefängis. Wissen Sie es nicht?) diye sordu. Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan Cumhuriyet'in haberinde "AB’nin temel değerleri olan insan hakları, demokrasi, basın ve ifade özgürlüğünü bir kenara bırakan Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün Başbakan Davutoğlu’nun konuğu olarak Ankara’ya gelecek" dendi.

AB’nin temel değerleri olan insan hakları, demokrasi, basın ve ifade özgürlüğünü bir kenara bırakan Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün Başbakan Davutoğlu’nun konuğu olarak Ankara’ya gelecek. Merkel ne muhalefet ile ne de sivil toplum örgütleri ile görüşecek.

AB’nin temel değerleri olan insan hakları, demokrasi, basın ve ifade özgürlüğünü bir kenara bırakan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, bugün Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun konuğu olarak Ankara’ya gelecek. Merkel ne muhalefet ile ne de Sivil Toplum Örgütleri ile görüşecek. Günübirlik ziyaretin gündemini Türkiye’nin sınırlarında yasadışı göçe karşı aldığı önlemler oluşturacak.

1 Kasım seçimleri öncesinde İstanbul’a gelerek, Türkiye’deki demokrasi sürecini önemsemediğini kanıtlayan Merkel, Ahmet Davutoğlu ile son iki haftada 3’ncü görüşmesini Ankara’da yapacak. Ekim ayındaki Türkiye ziyareti sırasında Türkiye- AB müzakereleri için Almanya’nın ‘ucu açık süreç’ tanımlamasını tekrarlayan Merkel’in gündeminde yine Türkiye’nin üyeliği de, demokratikleşmesi de olmayacak. Bu çerçevede Merkel’in başta gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül olmak üzere gazetecilerin hapsedilmesine, akademisyenlerin gözaltına alınmasına, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı tarafından dava açılan ve yargılanan binlerce kişinin ifade özgürlüğüne sahip çıkması beklenmiyor.

Erdoğan tarafından da kabul edilecek olan Merkel’in gündemini Suriye kaynaklı sorunlar oluşturacak. 11 Şubat’ta Münih’te yapılacak görüşmelerde Suriye’de ateşkes sağlanması için atılabilecek adımları ve NATO Savunma Bakanları toplantısında kararlaştırılması beklenen Türkiye’ye konuşlandırılacak Awacs’lar görüşmelerde ele alınacak. Ancak Merkel’in asıl gündemini Avrupa’ya yasadışı göçün önlenmesi için Türkiye’nin aldığı ve alacağı önlemler oluşturacak.

Merkel’in gündemi

Suriye’de Türkiye ile terörizmle mücadele işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen Merkel, Avrupa’ya yasadışı göçü önlemek üzere Türkiye’nin aldığı önlemleri de artırmasını istiyor. Merkel bu çerçevede AB ile Türkiye’nin uzlaştığı Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde aldığı önlemleri güçlendirmesini ve Türkiye’nin sınırlarında güvenliği artırmasını istiyor. Ankara’nın gündeminde ise bu işbirliğine karşı PKK’nin başta Almanya olmak üzere Avrupa’daki faaliyetleri ve finans ağı yer alıyor.