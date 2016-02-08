Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye’den kontenjanla mülteci almaya hazır olmalıyız

Bugün Türkiye’yi ziyaret edecek olan Almanya Başbakanı Angela Merkel, “Eğer kaçak göçü engellemek istiyorsak, bizim de Türkiye’den kontenjanla mülteci almaya hazır olmamız gerekir” dedi. Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, Merkel haftalık videolu mesajında, Türkiye ziyareti öncesi mülteci kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Merkel, Türkiye’den mülteci akınını yavaşlatmasını bekleyen AB’nin üzerine düşen görevleri de yerine getirmesi gerektiğini söyledi ve şunları aktardı:

“Eğer yasadışı göçü ve insan kaçakçılığını önlemek istiyorsak, Türkiye’den yasal yollardan kontenjanla mülteci almaya da hazır olmalıyız. Avrupa kendini tamamen bunun dışında tutamaz. Türkiye’ye mültecilerin bakımı ve eğitimi konusunda AB- Türkiye ortak eylem planı çerçevesinde 3 milyar Euro destek önemli. Biz dış sınırlarımızı korumak zorundayız. Çünkü Schengen’i korumak istiyoruz. Eğer dış sınırlarımızı koruyamazsak, refahımızın da temeli olan iç pazar ve dolaşım serbestliği tehlikeye girer. Bunu önlemek zorundayız. Tüm AB ülkeleri bu konuda hemfikir.”

AB’nin sınırlarını daha iyi koruma konusunda hemfikir olduğunu vurgulayan Merkel, ancak deniz sınırlarını korumakta pek başarılı olunamadığını belirtti ve “Bu yüzden Türkiye ile bir çözüm bulmaktan yanayım” dedi.