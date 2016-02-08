Almanya Başbakanı Merkel, mülteci krizini görüşmek üzere Türkiye'ye geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, resmi ziyaret için Türkiye’ye geldi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan Merkel'i resmi törenle karşıladı.

Hürriyet'ten Rıza Özel'in haberine göre; Merkel ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk’ün mozolesine çiçek bırakan Merkel saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir’in ardından Çankaya Köşkü’ne geçen Almanya Şansölyesi Angela Merkelburada Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından resmi törenle karşılandı. Törende, iki ülke ulusal marşlarının çalınmasının ardından Merkel, tören kıtasını Türkçe "merhaba asker" diyerek selamladı.



Davutoğlu ve Merkel, resmi heyetlerini birbirlerine takdim etmelerinin ardından Köşk'e girişlerinde el sıkışarak gazetecilere poz verdi. Daha sonra Köşk'ün balkonuna çıkan Davutoğlu ve Almanya Başbakanı Merkel kısa bir süre Ankara'yı izledi. Davutoğlu, Merkel'e Başkent'i anlatarak, Anıtkabir'i ve bazı binaları gösterdi. Merkel'in, Ankara'nın nüfusunu sorması üzerine Başbakan Davutoğlu, kentin yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip olduğunu söyledi.







Merkel'in bugünkü Ankara ziyaretinde Türkiye-AB ilişkileri ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya yaşanan göç dalgası konularının ağırlıklı olarak ele alınması bekleniyor.

Merkel geçen yıl 18 Ekim’de Türkiye’ye gelmişti. Bu tarihte başlayan Davutoğlu-Merkel görüşmeleri, sırasıyla 29 Kasım 2015’de Brüksel’de AB-Türkiye Zirvesi, 22 Ocak’ta Berlin’de Almanya-Türkiye Hükümetlerarası Toplantı ve 4 Şubat’ta Londra’daki Suriye Donörler Toplantısı’nda devam etmişti.

Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, ziyaretle ilgili açıklamasında, tarafların eylem planı mutabakatından kaynaklanan yükümlülüklerini “kısmen yerine getirdiklerini” belirtmiş, ancak kaçak göçün nasıl yasal göçle ikame edilebileceğinin açıklık kazanmadığını söylemişti.

İnsan kaçakçılığı ile IŞİD ve PKK terörüyle mücadele de ziyarette ayrıntılı şekilde ele alınacak. Bu konularda iki ülke içişleri bakanları kilit bürokratlarını görevlendirmişti. Alman İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere’in görevlendirdiği terörle mücadele uzmanı Türk kökenli Sinan Selen ile İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın görevlendirdiği İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Tekinarslan’ın hazırladıkları raporların da temaslar sırasında masaya konulması bekleniyor.

FRONTEX ile işbirliği

Almanya ayrıca Türkiye ile Yunanistan arasında geri kabul anlaşmasının etkili şekilde uygulamaya geçirilmesi ve Türkiye üzerinden Yunanistan’a geçen kaçak göçmenlerin geri alınmasını da istiyor. Berlin ayrıca Türkiye’nin Europol ve AB’nin sınır güvenliğinden sorumlu FRONTEX ile daha sıkı işbirliği yapmasını talep ediyor.

Türkiye’de 2 milyonu aşan Suriyeli mültecinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye’ye verilmesi kararlaştırılan 3 milyar Euroluk yardımın biran önce iletilmesi, AB ile tam üyelik görüşmelerinin daha da hızlandırılması ve Türk vatandaşlarına bu yılın ekim ayından itibaren Schengen vizesi muafiyeti getirilmesi de Merkel ziyaretinin diğer önemli ayaklarını oluşturacak.