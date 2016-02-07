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Dünya

Merkel: Avrupa Birliği, doğrudan Türkiye'den mülteci almalı

Almanya Başbakanı Merkel, Başbakan Davutoğlu ile görüşmesi için yarın Türkiye'de olacak

07 Şubat 2016 18:31

Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci akınını yavaşlatması için Türkiye'den talepte bulunan Avrupa Birliği'nin "doğrudan Türkiye'den mülteci alması" gerektiğini savundu. 

Merkel, mülteci kriziyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Pazartesi günü Türkiye'de olacak. Merkel'in Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yapacağı görüşmede, mülteci akınının yönlendirilmesiyle ilgili olarak AB ile Türkiye arasında varılan eylem mutabakatının ayrıntıları ele alınacak.

Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Pazartesi günü yapacağı Ankara ziyareti öncesinde internet sitesinden yayınlanan videoda bazı soruları cevaplayan Angela Merkel, Avrupa ülkelerinin Türkiye'deki mültecilerin bir kısmını doğrudan kabul etmek durumunda olduğunu söyledi. Merkel, "Hazırlıklı olmalıyız. Eğer yasadışı göçü ve insan kaçakçılığını durdurmak istiyorsak, mültecilerden payımıza düşenleri kabul etmeliyiz. Avrupa, bu işin dışında kalamaz." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye ile imzalanan Ortak Eylem Planı'nın, Schengen bölgesini korumak için hayati önemi haiz olduğunu da sözlerine ekledi. Merkel, "Sınırlarımızı koruyamazsak; refahımızın temellerini oluşturan serbest seyahat ve ortak pazar tehlikeye girer" şeklinde konuştu.

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