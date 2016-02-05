Merkel yeniden Türkiye yolcusu



Almanya Başbakanı Angela Merkel, mülteci kriziyle ilgili temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta Türkiye'ye gidecek. Merkel'in pazartesi günü Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yapacağı görüşmede, mülteci akınının yönlendirilmesiyle ilgili olarak AB ile Türkiye arasında varılan eylem mutabakatının ayrıntıları ele alınacak.

Almanya hükümet sözcüsü Stefen Seibert, Berlin'de basına laptığı açıklamada, eylem planının uygulanmasında, "yerine getirilmesi gereken bir ödev bulunduğunun tespit edildiğini" söyledi.

Türkiye ile AB arasında kasım ayında kararlaştırılan eylem planında, AB'ye kontrolsüz girişlerin önlenmesi amacıyla Türkiye'nin sınırlarını daha iyi denetlemesi, karşılığında Türkiye'deki iki milyonu aşkın Suriyeli mültecinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Türkiye'ye üç milyar euroluk yardım yapılması, tam üyelik görüşmelerinin yeniden başlatılması ve Türk vatandaşlarına AB ülkeleri tarafından vize kolaylığı sağlanması öngörülüyor.

Alman hükümet sözcüsü Seibert, tarafların mutabakattan kaynaklanan yükümlülüklerini ‘kısmen yerine getirdiklerini' ancak kaçak göçün nasıl yasal göçle ikame edilebileceğinin açıklık kazanmadığını söyledi. Sözcü, insan kaçakçılığıyla mücadelede ilerleme kaydedilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Erdoğan'la görüşüp görüşmeyeceği belli değil

Angela Merkel'in Ankara ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de buluşup buluşmayacağı henüz açıklık kazanmadı. Almanya Başbakanı'nın ekim ayındaki Türkiye ziyaretinden sonra AB ile Türkiye arasında eylem planı üzerinde anlaşmaya varılmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in mülteci kriziyle başa çıkma stratejisinde en önemli görev, mültecilerin AB ülkelerine geçiş için kullandıkları Türkiye'ye düşüyor. Angela Merkel'in mülteci krizinde Türkiye ile sıkı işbirliği başlatması Almanya'da eleştirilere de hedef oluyor. Muhalefet, başbakanın böylelikle otoriter Türk hükümetine itibar kazandırdığını iddia ediyor.