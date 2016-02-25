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Cumhuriyet: Karar uygulanmazsa darbe olmuş olur

Akın Atalay: Hukuk devletinde böyle bir şey mümkün değil, bunun örneği de yok

25 Şubat 2016 21:47

Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Can Dündar ve Erdem Gül'ün avukatlığını yapan Akın Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Dündar ve Gül hakkında verdiği 'hak ihlali' kararının 14.  Ağır Ceza Mahkemesi tarafından uygulanmaması durumunda neler olabileceği değerlendirirken, "Böyle bir şey olduğunda Türkiye'de darbe olmuş, hukuk devleti ilkesi askıya alınmış, Anayasa Mahkemesi askıya alınmış, ve ortada bir adı mahkeme olan bir kurum ama kendisi mahkeme olmayan bir kurum kendi kendine bir işlem yapmış olur" dedi.

CNN Türk'te Nevşin Mengü'nün sorularını cevaplayan Atalay'ın açıklamaları şöyle:

"Böyle bir şey olduğunda Türkiye'de darbe olmuş, hukuk devleti ilkesi askıya alınmış, Anayasa Mahkemesi askıya alınmış, ve ortada bir adı mahkeme olan bir kurum ama kendisi mahkeme olmayan bir kurum kendi kendine bir işlem yapmış olur. Bu işlemin gereği yerine getirilirse Türkiye bildiğimiz Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti olmaz. Yani hukuk devletinde böyle bir şey mümkün değil. Bunun örneği de yok."

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