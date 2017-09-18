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Eğitim

Cumhuriyet Kadınları'ndan 'Atatürk'süz müfredat' tepkisi

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) üyesi bir grup kadın, basın açıklaması yaparak yeni müfredata tepki gösterdi

18 Eylül 2017 21:31

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) üyesi bir grup kadın, basın açıklaması yaparak yeni müfredata tepki gösterdi.
Eğitim öğretim yılının ilk gününde, Bodrum Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına dernek üyeleri, ellerinde \'Atatürk\'süz müfredata hayır\' yazılı pankartlarla geldi. Basın açıklamasını okuyan CKD Bodrum Temsilcisi Gülay Mertok, \"MEB, bugün başlayan yeni öğretim yılında Atatürk\'süz bir müfredatı tüm uyarı ve itirazlara karşın zorla çocuklarımıza dayatmaktadır. Bu müfredat, Cumhuriyet devrimlerinin, ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu, ebedi liderimiz Atatürk\'ün unutturulmasını hedefleyen, devrim tarihimize saldıran, Cumhuriyet\'e düşman, milli devlet yerine ümmetçiliği hedefleyen, kadın haklarını yok sayan, inanç ve ibadet özgürlüğünü yok eden, milli devlet ve laiklik karşıtı, bilimi dışlayan, sadece Vahabi din anlayışını önceleyen çağ dışı bir programdır. Bu ders programları Cumhuriyet eğitimini ve Cumhuriyet kurumlarını ortadan kaldırmayı hedefleyerek, milletimizi bir arada tutan değerleri yok edecek ve vatanımızın bölünmesine yol açacaktır\" dedi.
Milli Eğitim Bakanlığı\'nın dinci, çıkarcı, bölücü örgütlerin  özel çiftliği olduğunu iddia eden Mertok, \"Çocuklarımızı artık onlar, karanlık emellerine göre şekillendireceklerdir. Bakanlığın adı da bundan böyle \'Ümmetçi Bakanlığı\' olmalıdır. Ancak biz CKD olarak bunlara izin vermeyeceğiz. Milli devletin varlığını sürdürmesi, Cumhuriyet devriminin kazanımların korunması, kadın-erkek eşitliğinin, insanlık onurunun, inanç ve ibadet özgürlüğünün korunması için bu müfredata şiddetle karşı çıkıyoruz. Çağdışı müfredat iptal edilene kadar halkımızla birlikte ve sürekli eylemlilik içinde mücadelemize devam edeceğiz. Bu ümmetçiler hiç heveslenmesinler, biz Türk anaları evlatlarımıza, torunlarımıza o unutturmak istedikleri Atatürk\'ü, Cumhuriyet\'i, vatan, millet ve bayrak sevgisini hep öğrettik ve daima da öğreteceğiz\" diye konuştu.
Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.

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