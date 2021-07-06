Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmeni'nden Bakan Soylu'ya dava yanıtı

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumhuriyet'e açtığı 1 milyon liralık davayla ilgili "Danışmanlarınız bu çeteleyi tutacağına kamuoyunun karşına çıkıp, ama gerçek gazetecinin karşısına çıkıp soruları açık yüreklilikte yanıtlayın ve bu sorulara kamuoyunu tatmin edecek yanıtlar verin" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hakkında yapılan haberler nedeniyle Cumhuriyet gazetesine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında, gazete tarafından 52 gündür 254'ü doğrudan Soylu'ya yönelik olmak üzere toplam 313 haber ve köşe yazısı yayımlandığını belirtti.

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nun TELE1'de sunduğu "Anında Manşet" programında konuşan gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açtığı 1 milyon liralık davaya ilişkin "Gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz. Hiçbir korkumuz ve yılgınlığımız yok. Gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz. Gazetecilik suç değildir" diye konuştu.

Küçükkaya'nın açıklamaları şu şekilde:

“Peker 2 aydır konuşuyor, evet biz bir çete liderinin sözü ile hareket etmiyoruz. Ancak onun yaptığı iddiaların hepsinin Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabirleri araştırıyor ve Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları bunun hakkında özel yazılar kaleme alıyor. Biz daha hala Binali Yıldırım'ın oğlunun hakkındaki iddialara yanıt alamadık. Kimse alamadı.

Binali Yıldırım'ın oğlu ile ilgili bir haber yapıyorsunuz. Binali Yıldırım açıklama yapıyor; "Oğlum Venezüela'ya test kiti götürdü" diye. Uzman "bavulla test kiti götürülmez" diyor. Biz son 3 ayın gümrük kayıtlarına bakıyoruz ve bunu ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki; "Sizin oğlunuzun bu Covid-19 sürecinde test kiti götürdüğüne dair hiçbir belge yok." Yanıt yandaş bir gazeteden geliyor. Konunun muhatapları konuşmuyor yandaşları saldırıyorlar.

İçişleri Bakanı'nın tabii ki hakkıdır Cumhuriyet Gazetesi'ne dava açmak. Ama burada vahim olan şudur; 2 buçuk aydır Soylu'nun avukatları, danışmanları Cumhuriyet'te çıkan haberleri saymışlar çetelesini tutmuşlar. Sayın Soylu; danışmanlarınız bu çeteleyi tutacağına kamuoyunun karşına çıkıp, ama gerçek gazetecinin karşısına çıkıp soruları açık yüreklilikte yanıtlayın ve bu sorulara kamuoyunu tatmin edecek yanıtlar verin.

Cumhuriyet olarak muhabirlerimizle, yazarlarımızla gerçeğin peşinden koşmaya bu gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz. Hiçbir korkumuz ve yılgınlığımız yok. Gerçekleri araştırmaya devam edeceğiz. Bu davalar gazetecilerin Türkiye'de hep karşılaştığı davalardır. Gazetecilik suç değildir. Cumhuriyet Gazetesi her daim görevini lakıyla yapmaya çalışacak ve yapacaktır."

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Mayıs ayında Soylu'nun TRT canlı yayınında "terör manşetleri" iddiasıyla suçladığı Cumhuriyet gazetesi, yaptığı açıklamada Soylu'nun gösterdiği örneklerin çoğunun eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar dönemine ait olduğunu belirterek, "Oysa, bugün Cumhuriyet gazetesi, bu ekibin yayın çizgisi ve tutumlarına karşı Cumhuriyet okur ve emekçileri ile birlikte dört yıl yürüttüğü hukuksal mücadele ve Yargıtay’ın da onadığı bir mahkeme kararı sonucu yönetime gelen Cumhuriyetçi kadro tarafından yayımlanmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhuriyet'in söz konusu açıklaması, eski Cumhuriyet yöneticileri ve kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

TIKLAYIN - İçişleri Bakanı Soylu'nun 'terör manşetleri' iddiasıyla suçladığı Cumhuriyet gazetesi, Soylu'ya katıldı: Örnekler Can Dündar döneminden!