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Cumhuriyet gazetesine 3 ödül birden

ÇGD'nin her yıl verdiği "Yılın Başarılı Gazetecileri" ödülleri sahiplerini buldu

16 Şubat 2016 10:58

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Özel Dayanışma Ödülü, Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ile Ankara Temsilcisi Erdem Gül’e verildi. Ayrıca gazetenin muhabirleri Canan Coşkun ve Hazal Ocak da ödüle layık görüldü.

ÇGD, her yıl verdiği, “Yılın Başarılı Gazetecileri” ödüllerinin 2015 yılı sonuçlarını açıkladı. ÇGD’nin internet sitesinden yapılan duyuruda “Çağdaş Gazeteciler Derneği Özel Dayanışma Ödülü”nün cezaevindeki tüm gazeteciler adına, Can Dündar ve Erdem Gül’e verildiği belirtildi.

Canan CoşkunGazetenin muhabirlerinden Canan Coşkun, muhalif kanalların TÜRKSAT altyapısından atılmasının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Mustafa Varank’ın ağzından itirafını konu alan 24 Ekim 2015 tarihli “Skandal kayıt” haberiyle Mustafa Ekmekçi ödülüne sahip oldu.

Hazal OcakYine Cumhuriyet gazetesi Çevre ve Belediye muhabiri Hazal Ocak ise AKP’li Pendik Belediyesi’nin Güzelyalı ilçesine yapılacak bir akaryakıt istasyonu için deprem ve zemin inceleme müdürlüğünden arazideki fay hattının silinmesi talebini konu alan 15 Mayıs 2015 tarihli “Belediye fay hattını değiştirdi” haberiyle ödüle layık görüldü. Ocak’ın haberi Türkiye’nin önde gelen karikatür dergilerinden “Uykusuz” tarafından 21 Mayıs 2015’te derginin kapağına taşınmıştı. ÇGD’den yapılan açıklamada ödül töreninin önümüzdeki günlerde açıklanacağı kaydedildi.

Canan Coşkun’un “Skandal Kayıt” başlıklı haberinin ardından haberin kahramanlarından Varank, Twitter’dan yaptığı açıklamada, TRT stüdyolarındaki kayıtta söylediklerinden dolayı gurur duyduğunu söylemişti. 

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