Cumhuriyet gazetesi Haber Koordinatörü Ayşe Yıldırım Başlangıç hakkında TCK 301'den soruşturma!

Cumhuriyet gazetesi Haber Koordinatörü ve yazarı Ayşe Yıldırım Başlangıç hakkında 29 Ekim 2015 tarihli “Sandık başında onları sakın unutmayın” yazısı nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 301. maddesinden soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü’nün şikâyeti sonucu Yıldırım, TCK'nın 301. maddesi gereğince, “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama”, “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” ve “iftira” suçlamaları ile ifade verdi.

Yıldırım, söz konusu yazıdaki iddiaların tamamının Adana’daki Ankara katliamı protestoları sırasında başından vurularak ölen 3 yaşındaki Tevriz Dora’nın babası Azem Dora ve aile avukatının aktardıkları olduğunu belirterek, “Onun dışında yazıya herhangi bir şekilde görüş ve düşünce eklemedim. O anda görünen gerçeklik ne ise onu yazdım. Somut gerçeğin ortaya çıkmasını beklemek gazeteciye yüklenemez. Suçlamayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Ayşe Yıldırım Başlangıç'ın hakkında soruşturma açılan yazısını okumak için tıklayınız