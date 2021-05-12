Cumhuriyet gazetesinden Süleyman Soylu’ya yanıt: Türkiye'nin en itibarlı ve en eski gazetesine saldırmak, kimsenin haddi değildir

Cumhuriyet gazetesi kendisini hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. Açıklamada “Türkiye'nin en itibarlı ve en eski gazetesine saldırmak, kimsenin haddi değildir. İçişleri Bakanı'nın tehdit edici açıklamasını doğru bulmuyor ve iddialarını kabul etmiyoruz” denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in tartışma yaratan iddialarının ardından ortaya çıkanları "Derin ilişkiler" ifadeleriyle manşetine taşıyan Cumhuriyet gazetesi hakkında kişisel Twitter hesabından paylaşım yaparak, “Bir mafya pisliğinin hezeyanlarıyla terörle mücadele tarihimizin en Şanlı Komutanına çamur atan, ortakları HDPKK için intikam alan, Cumhuriyet gazetesi; sizin tarihiniz, derin, kirli ve karanlık ilişkiler tarihidir Türkiye eski Türkiye değil. Hesabını hukuk önünde vereceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhuriyet'ten, Soylu'nun tehditkâr paylaşımına yanıt geldi. Açıklamada, “Mafyanın birbiriyle çatıştığı, birbirini suçladığı bir konuya, Cumhuriyet'i kimse alet edemez. Buna, kimsenin hakkı yoktur. Cumhuriyet gazetesinin dün verdiği haberde, olayı objektif ve yansız olarak okuyucuya yansıttığı açık ve net olarak görülmektedir” denildi. Açıklamada, “Türkiye'nin en itibarlı ve en eski gazetesine saldırmak, kimsenin haddi değildir” ifadesi kullanıldı.

Gazeteden yapılan açıklama şöyle:

"Cumhuriyet gazetesi, 97 yıllık saygın bir yayın kuruluşudur. Temel ilkemiz, habercilikte yansız ve objektif olmaktır. Haberi okuyucuya tam ve dürüst olarak vermektir. Ancak yazarlarımız olayları yorumlamakta özgürdür.

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, dün paylaştığı sosyal medya mesajında Cumhuriyet gazetesini suçlamaktadır.

Mafyanın birbiriyle çatıştığı, birbirini suçladığı bir konuya, Cumhuriyet'i kimse alet edemez. Buna, kimsenin hakkı yoktur. Cumhuriyet gazetesinin dün verdiği haberde, olayı objektif ve yansız olarak okuyucuya yansıttığı açık ve net olarak görülmektedir.

Türkiye'nin en itibarlı ve en eski gazetesine saldırmak, kimsenin haddi değildir. İçişleri Bakanı'nın tehdit edici açıklamasını doğru bulmuyor ve iddialarını kabul etmiyoruz. Daima Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarının yanında yer almış olan Cumhuriyet gazetesini kimse terörizmle suçlayamaz, teröristlerle birlikte gösteremez, terör örgütleriyle ilişkilendiremez. Mafya tartışmalarının ve kirli ilişkilerin içine Cumhuriyet gazetesini hiç kimse çekemez.

Görevleri anayasamızın koyduğu ilkelerle belirlenen İçişleri Bakanlığı, gazeteleri suçlama ve tehdit etme makamı değildir. Cumhuriyet gazetesi, yoluna korkusuz olarak devam edecektir."