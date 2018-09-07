Cumhuriyet gazetesinde yönetim değişiyor; kritik toplantı bugün

Cumhuriyet gazetesinde yönetim değişikliği sonucunu yaratacak toplantı bugün yapılacak. Gazetenin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı, mahkemenin kararını iptal ettiği 2013 yılındaki yönetim kurulu üyeleriyle bugün saat 14:00’te toplanacak.

Cumhuriyet yöneticileri ve yazarlarının hapsedilerek ağır cezalara çarptırıldıkları davada iddia makamının tanıkları olan eski Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Alev Coşkun ile eski yönetim kurulu üyesi İnan Kıraç da toplantıya katılacak. Daha önce yönetim kurulundan istifa eden İnan Kıraç ile Nevzat Tüfekçioğlu'nun toplantıya katılımının, mahkeme kararında bulunmamasına rağmen, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tebligatıyla sağlandığı öğrenildi.



Halen İcra Kurulu Başkanı olan ve Cumhuriyet davasında en uzun süre tutuklu kalan isim olan Akın Atalay ile mevcut yönetimi temsil edenlerin bugünkü toplantıda azınlıkta kalacakları öğrenildi.

Yargıtay’ın Cumhuriyet Vakfı davasında verdiği ‘seçim yenileme kararı’ sonrasında gündeme gelen bugünkü toplantı, saat 14.00’te Cumhuriyet gazetesinin Şişli'deki merkezinde başlayacak.

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Yönetim kurulu toplantısına girmesi beklenen eski ve mevcut yönetim kurulu üyeleri şöyle:

Orhan Erinç

Akın Atalay

Şükran Soner

Hikmet Çetinkaya

İnan Kıraç

Nevzat Tüfekçioğlu

Mustafa Balbay

Şevket Tokuş

İbrahim Yıldız

Alev Coşkun



Ne olmuştu?

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Vakfı'na yeni yönetim kurulu üyeleri seçiminin yapıldığı 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu toplantısının geçersiz olduğuna karar verdi. Bunun üzerine Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun, 2013’teki üyeleri ile bugün tekrar toplanması gündeme geldi.

Cumhuriyet Vakfı'nın eski yönetim kurulu üyeleri Alev Coşkun ve Şevket Tokuş ile eski denetleme kurulu üyesi Mustafa Pamukoğlu'nun açtıkları, siyasete girdikten sonra gazetedeki yazılarına son verilen Mustafa Balbay'ın da davacıların yanında "müdahil" olduğu dava, İstanbul 1. Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü.

"Cumhuriyet Vakfı'na yeni yönetim kurulu üyeleri seçiminin yapıldığı 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu toplantısının Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce geçersiz sayılması nedeniyle 7 Ekim 2013 tarihli toplantının da geçersiz olduğu, izleyen toplantının vakıf tüzüğünde aranan çoğunlukla yapılmadığı ve vekâleten oy kullanılamayacağı" iddialarını yerinde gören İstanbul 1. Hukuk Mahkemesi kararına karşı Cumhuriyet Vakfı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu.

İstinaf Mahkemesi, 28 Şubat 2018'de yazdığı gerekçede 1. Hukuk Mahkemesi'nin kararını "usul ve yasaya uygun" bularak, Yargıtay'da temyiz yolu açık olarak onadı.

İstinaf Mahkemesi kararını Yargıtay'a taşıyan Cumhuriyet Vakfı'nın dava sürecinde temyiz aşamasında da karar değişmedi. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, kararı onadı.

Yargıtay'ın kesin olan kararı uyarınca, Cumhuriyet gazetesinin yönetimini de tayin eden Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu seçimlerinin yenilenmesi gündeme geldi.

Ne olacak?

İşadamı İnan Kıraç'ın, "Cumhuriyet'i asıl sahiplerine teslim ettikten sonra ayrılacağm" dediği gazete koridorlarında konuşuluyor.

Vakıf Yönetim Kurulu'nun değişmesinin ardından gazete yönetiminde ve bazı köşelerde ayrılıklar bekleniyor. İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, yaklaşık 2 yıl önce getirildiği Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği döneminin yaklaşık 17 ayını cezaevinde geçiren Murat Sabuncu, gazete yöneticileri ve yazarlarıyla birlikte yargılanan yazar Aydın Engin ile yazı işleri müdürleri Bülent Özdoğan ve Faruk Eren gazeteyle yolları ayrılacak isimler arasında konuşuluyor.

Halen Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan ve vakıf adına gazetenin imtiyaz sahibi konumunda bulunan Orhan Erinç ile Aydın Engin'in, vakfın çoğunluk hisselerine sahip olduğu Yenigün A.Ş.'den de istifa ederek yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesini talep edecekleri belirtiliyor.

Gazetede gelenekçi kanadı temsil eden isimlerin Cumhuriyet'te yazmalarına karşı çıktıkları Prof. Ahmet İnsel ile Aslı Aydıntaşbaş'ın da yeni dönemde bulunmayacakları tahmin ediliyor.

Cumhuriyet davasında yargılanan ve ceza alan isimlerden Cumhuriyet Okur Temsilcisi Güray Öz de, bugünkü (7 Eylül Cuma) yazısında; Coşkun-Kıraç-Balbay grubunu kastederek, aldıkları cezanın hükmünü "şimdi kapıyı çalan hırsı boylarından büyüklerin verdiğini" belirterek "Haydi Abbas gitmek vakti... Belki bu, sondan bir önceki yazıdır" ifadesini kullandı.