Cumhuriyet gazetesinde istifa rüzgârı dinmiyor

Cumhuriyet gazetesinde Aykut Küçükkaya'nın görevden alınmasının ardından başlayan istifalar sürüyor. Gazete çalışanların istifalarına yenileri eklenirken, yazar Miyase İlknur'un bugünkü yazısı da dikkat çekti.

Cumhuriyet gazetesinde sular durulmuyor. Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya'nın görevden alınması kararına tepki gösteren Cumhuriyet çalışanları bir açıklama yapmış ve yönetime çağrıda bulunmuşlardı.

Yönetimden bu yönde herhangi bir açıklama gelmeyince Yayın Koordinatörü Serkan Ozan, Yazıişleri editörü Cafer Kurt ve muhabir Hazal Ocak gazete ile yollarını ayırdı.

Cumhuriyet yazarı Mustafa Kemal Erdemol da ağır eleştirilerle Twitter'dan istifa ettiğini duyurmuştu.

Gazeteden bugün de istifa haberleri geldi. Yazıişleri Editörü Münevver Oskay, portal sorumlu haber müdürü Ozan Alper Yurtoğlu ve editör Bilal Çelik gazeten ayrıldıklarını açıkladı.

Miyase İlknur'un yazısı, veda mı?

Gazetenin yazarlarından Miyase İlknur'un bugünkü kısa köşe yazısı da dikkat çekti.

İlknur'un "Gidenlerin ardından" başlıklı yazısı şu şekilde...

"Gidiyorlar birer birer. Giderken de Hayaloğlu’nun şu dizelerini mırıldanıyorlar:

İşte gidiyorum,

Kalmadı söyleyecek son bi sözüm..

Dediğiniz gibi olsun be!

Dediğiniz gibi olsun gözüm!."

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