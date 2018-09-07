Cumhuriyet gazetesi ve vakfında yönetim değişti

T24

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı’nın, yönetim değişikliği sonucunu yaratan toplantısı yapıldı. Vakfın başkanlığına Alev Coşkun'un getirildiği toplantıda yaklaşık 2 yıldır Murat Sabuncu'nun yürüttüğü genel yayın yönetmenliği görevine de haber koordinatörü şefi Aykut Küçükkaya'nın atanmasına karar verildi.

Bugün, gazetenin Şişli'deki binasında yapılan Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu toplantısında ilk olarak, hayatını kaybeden İlhan Selçuk ile Cüneyt Arcayürek’in yerine üye seçimi yapıldı. Bu seçimle Doğu Perinçek'in genel başkanlığını yaptığı Vatan Partisi’nden İzmir 1. Bölge milletvekili adayı olan Turan Karakaş da Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Cumhuriyet yöneticileri ve yazarlarının hapsedilerek ağır cezalara çarptırıldıkları davada iddia makamının tanıklarından olan eski Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanvekili Alev Coşkun da vakfın genel başkanlığına seçildi. Vakfın başkanvekilliğine Ali Sirmen, genel sekreterliğe Işık Kansu, saymanlık görevine de İrfan Hüseyin Yıldız getirildi.

Yeni yönetim kurulu üyeleri arasında gazetenin eski genel yayın yönetmeni İbrahim Yıldız, eski TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Tayfun Akgüner de yer aldı.

Balbay: Yeni yayın dönemi Türkiyemize hayırlı olsun

Yönetim kuruluna giren bir diğer isim olan eski CHP milletvekili Mustafa Balbay, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Adını Atatürk’ün verdiği, Yunus Nadi’nin kurduğu Cumhuriyet Gazetesi, İlhan Selçuk’ların, Uğur Mumcu’ların, Ahmet Taner Kışlalı’ların çizgisinde yayınını sürdürecek. Yeni dönem Türkiye’mize hayırlı olsun."

Vakıf toplantısında yaklaşık 2 yıl önce getirildiği Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği döneminin yaklaşık 17 ayını cezaevinde geçiren Murat Sabuncu’nun yerine de gazetenin haber koordinatörü Aykut Küçükkaya'nın getirilmesine karar verildi.

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Vakfın yeni yönetim kurulu şöyle oldu:

Alev Coşkun - Başkan,

Şükran Soner,

İnan Kıraç,

Işık Kansu,

Ali Sirmen,

Şevket Tokuş,

Mustafa Balbay,

İbrahim Yıldız,

İrfan Hüseyin Yıldız,

Prof. Tayfun Akgüner,

Turan Karakaş.

Buna göre eski yönetim kurulunda yer alan Orhan Erinç, Akın Atalay, Hikmet Çetinkaya ve Önder Çelik, yeni yönetimde yer almadı.

Ne olmuştu?

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Vakfı'na yeni yönetim kurulu üyeleri seçiminin yapıldığı 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu toplantısının geçersiz olduğuna karar verdi. Bunun üzerine Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu'nun, 2013’teki üyeleri ile bugün tekrar toplanması gündeme geldi.

Cumhuriyet Vakfı'nın eski yönetim kurulu üyeleri Alev Coşkun ve Şevket Tokuş ile eski denetleme kurulu üyesi Mustafa Pamukoğlu'nun açtıkları, siyasete girdikten sonra gazetedeki yazılarına son verilen Mustafa Balbay'ın da davacıların yanında "müdahil" olduğu dava, İstanbul 1. Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü.

"Cumhuriyet Vakfı'na yeni yönetim kurulu üyeleri seçiminin yapıldığı 2 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu toplantısının Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce geçersiz sayılması nedeniyle 7 Ekim 2013 tarihli toplantının da geçersiz olduğu, izleyen toplantının vakıf tüzüğünde aranan çoğunlukla yapılmadığı ve vekâleten oy kullanılamayacağı" iddialarını yerinde gören İstanbul 1. Hukuk Mahkemesi kararına karşı Cumhuriyet Vakfı, İstinaf Mahkemesi'ne başvurmuştu.

İstinaf Mahkemesi, 28 Şubat 2018'de yazdığı gerekçede 1. Hukuk Mahkemesi'nin kararını "usul ve yasaya uygun" bularak, Yargıtay'da temyiz yolu açık olarak onadı.

İstinaf Mahkemesi kararını Yargıtay'a taşıyan Cumhuriyet Vakfı'nın dava sürecinde temyiz aşamasında da karar değişmedi. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, kararı onadı.

Yargıtay'ın kesin olan kararı uyarınca, Cumhuriyet gazetesinin yönetimini de tayin eden Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu seçimlerinin yenilenmesi gündeme geldi.

Ne olacak?

Vakıf Yönetim Kurulu'nun değişmesinin ardından gazete yönetiminde ve bazı köşelerde ayrılıklar bekleniyor. Gazete yöneticileri ve yazarlarıyla birlikte yargılanan yazar Aydın Engin ile yazı işleri müdürleri Bülent Özdoğan ve Faruk Eren gazeteyle yolları ayrılacak isimler arasında konuşuluyor.

Vakıf adına gazetenin imtiyaz sahibi konumunda bulunan Orhan Erinç ile Aydın Engin'in, vakfın çoğunluk hisselerine sahip olduğu Yenigün A.Ş.'den de istifa ederek yeni yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesini talep edecekleri belirtiliyor.

Gazetede gelenekçi kanadı temsil eden isimlerin Cumhuriyet'te yazmalarına karşı çıktıkları Prof. Ahmet İnsel ile Aslı Aydıntaşbaş'ın da yeni dönemde bulunmayacakları tahmin ediliyor.