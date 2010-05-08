Cumhuriyet gazetesi 86 yaşında

T24 - Cumhuriyet gazetesinin 86. kuruluş yıldönümü töreni kutlamaları kapsamında 6 dalda verilen "Yunus Nadi Ödülleri" sahiplerini buldu.



İstanbul- Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Cumhuriyet gazetesinin 86. kuruluş yıl dönümü ve Yunus Nadi Ödülleri dağıtım töreni, gazetenin 86 yıllık öyküsünün anlatıldığı sinevizyon gösterisiyle başladı.



Gecede konuşan Cumhuriyet Vakfı İkinci Başkanı Alev Coşkun, Cumhuriyetin kazanımlarını, Atatürk'ün aydınlanma devrimlerini savunan gazetenin 86 yıl içinde zaman zaman büyük zorluklar yaşadığını, gazetenin kapatıldığını, yazarlarının hapse atıldığını anlattı.



''Gazetenin yazarlarının zaman zaman infaz edildiğini, susturulduğunu'' belirten Coşkun, ''Ama Cumhuriyet Gazetesi inandığı yoldan dönmedi, susmadı'' dedi.



''Türkiye Cumhuriyeti'nin çok zor bir dönemden geçtiğini, belki de kuruluşundan bugüne en zor dönemi yaşadığını'' savunan Coşkun, şöyle devam etti:



''İşte bu dönemde de yine Cumhuriyet'e döndüler. Önce gazetemizi bombaladılar. Sonra başyazarımız ve vakfın başkanı İlhan Selçuk, sanki bir terörist, kaçakçı, çok büyük bir cinayet işlemiş gibi sabaha karşı evine yapılan baskınla alındı, nezarethanede tutuldu, savcılıkta saatlerce süren sorgulamalara muhatap oldu, adeta taciz edildi. Buna 84 yaşındaki nazik bedeni dayanamadı, hastaneye kaldırıldı, kalp damarları değişti. Halen hastanede yatmakta ve gazetemizin daha iyi ve güçlü olması için kol kanat germektedir. Gazetemizin ulusalcı yazarı Prof. Dr. Erol Manisalı, 'Ergenekon' adı verilen gerekçeyle Silivri Tutukevi'nde uzun zaman tutuldu.



Yazarımız ve vakfın yönetim kurulu üyesi Mustafa Balbay 428 gündür Silivri'de tutukludur. Karşıcılar ne derse desin Cumhuriyet gazetesi dostları her zaman bir bütündür. Balbay, Cumhuriyet gazetesinin baş tacıdır ve Balbay'ın yakında tutukevinden çıkacağına ve köşesinden olaylara ışık tutacağına inanıyoruz.



Cumhuriyet Gazetesi koşullar ne olursa olsun Atatürk'ün aydınlanma devrimini, sosyal adalete dayanan laik Türkiye Cumhuriyeti ve hukuk devleti ilkelerini sonuna kadar savunmaktan ve Atatürk'ün çizdiği yolda sonuna kadar mücadeleden yılmayacaktır ve bu yoluna devam edecektir. Baskı ve kuşatmalar Cumhuriyet gazetesini yıldırmaz çünkü Cumhuriyet gazetesinin patronu yok. Dünyada eşi benzeri olmayan bir şekilde onun yönetimi vakıftadır ve onun gerçek sahibi Cumhuriyet okurlarıdır. Cumhuriyet, Türkiye'nin aydınlık kadınlarına, gençlerine, tüm insanlarına emanettir, biz onlara inanıyor ve güveniyoruz.''



Törende daha sonra altı ayrı dalda verilen ödüller sahiplerini buldu.



''Roman'' dalında ''Faili Meçhul Öfke'' adlı yapıtıyla gazeteci Adnan Gerger, ''Sosyal Bilimler Araştırması'' dalında ''Mimar Kemalettin'' adlı üç ciltlik araştırmanın editörleri olan Prof. Dr. Afife Batur, Prof. Dr. Yıldırım Yavuz ve Doç. Dr. Ali Cengizkan ödül aldı.



''Öykü'' dalındaki ödül, Yekta Kopan'ın ''Bir Baktım Yoksun'' adlı eseriyle Ayşegül Çelik'in ''Kağıt Gemiler'' adlı yapıtları arasında paylaştırıldı.



''Şiir'' dalındaki ödülü ''Türkülerde Gezer Adları'' yapıtıyla Metin Demirtaş, ''Karikatür'' dalındaki ödülü Ahmet Öztürklevent ve Muammer Olcay, ''Fotoğraf'' dalındaki ödülü Sezgin Güvel ve Cem Turgay aldı.







