Cumhuriyet gazetesi 49 yıldır çalışan İzmir bürosunu kapattı

Cumhuriyet gazetesi ani bir kararla ekonomik sebepler dolayısıyla İzmir’deki bürosunu kapatma kararı aldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, gazetenin İzmir bürosu 49 yıldır çalışıyordu. Gazetenin büroda çalışan 10 personelle 1 Ocak itibariyle yollarını ayıracağı da öğrenildi. Gerekçe olarak ekonomik sebeplerin gösterildiği de kaydedildi.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül ise MİT TIR’larına ilişkin yaptığı haberler dolayısıyla 26 Kasım’da tutuklanmıştı.