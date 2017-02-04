T24 LogoT24 Logo
Medya

Cumhuriyet çizeri Musa Kart, Silivri'de hayalinde çizdiği referandum karikatürünü anlattı

"Önümüz bahar, aklım yine sizde..."

04 Şubat 2017 12:53

Musa Kart*

Aklımın bir karış havada olduğunu biliyordum. Ama bir değil, çok karış havada olduğunu Silivri’ye getirildiğimde öğrenmiştim. Bedenim tutsak edildiğinde, çok karış havada olan aklım dışarda kalmış; çok geçmeden aranıza dönerek yaşadıklarınıza tanıklık etmişti.

Adana Aladağ’da küçük kızlarla yanarken, Dolmabahçe’de bombalanan genç babaların çocuklarıyla ağlamıştı. Reina’da taranan insanlarla düşmüş, dışlanan ve ötekileştirilenlerin yanında olmuştu. Ve aklım dün sabah koğuşumuzun penceresinden süzülerek ziyaretime geldi.

Sordum: “Türkiye Referanduma nasıl gidiyor?” diye... Bir karikatürle anlattı: “Direğe kelepçelenmiş kalecinin karşısında penaltı atışı için gerilmiş bir futbolcu... Tribünlerde ise İzmir Marşı.” “Hayırlısı olsun” dememi beklemeden, pencereden havalanarak, uzaklaştı Silivri’den. Önümüz bahar. Aklım yine sizde...

Bu yazı Cumhuriyet'ten alınmıştır

ETİKETLER

Cumhuriyet çizeriMusa KartSilivrihayalinde çizdiğireferandum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24