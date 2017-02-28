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Medya

'Cumhuriyet Akademi' okurla buluşuyor: Bilim susmaz, düşünce durdurulamaz!

Cumhuriyet Akademi eki her çarşamba gazeteyle dağıtılacak

28 Şubat 2017 22:15

T24

Cumhuriyet gazetesi, 11 yazar ve yöneticisinin de hapsedildiği olağanüstü hâl döneminde üniversitelerde cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir tasfiye yaşanırken "Cumhuriyet Akademi" ekinin yayınına başlıyor. Gazete, bugün ve her çarşamba günü "Cumhuriyet Akademi" ekiyle okurlara ulaşacak.

"Bilim susmaz, düşünce durdurulamaz" görüşünü anons eden Cumhuriyet, "Akademi" ekinin hareket noktası için "İstiyoruz ki akademik çalışmalar yarıda kalmasın, bilimsel üretim sürdürülebilsin ve toplumla paylaşılsın" ifadesini de kullandı. 
Gazete, "başta üniversite ve okullardan haksız yere atılanlar olmak üzere" bütün özgün ve bilimsel yazı göndereceklere Cumhuriyet Akademi'nin sayfalarının açık olduğunu duyurdu.

Cumhuriyet Akademi için gazetede hazırlanan tanıtım yazısı şöyle:

Türkiye'de yüksek öğretim kurumlarının özerkliği ve akademik özgürlük hiçbir zaman gurur duyulacak düzeyde olmadı. Ancak akademiye yönelik saldırı son yıllarda sistematik bir nitelik kazanmış, 15 Temmuz 2016 sonrası olağanüstü hal uygulamaları bu saldırıyı kıyım boyutuna taşımıştır.
Fakat düşünce durdurulamaz. Beyin işlemeye devam eder. Bilmeye ve bilgiye duyulan arzu ve bilimsel üretim engellenemez. Cumhuriyet Akademi düşünceye, bilgiye, bilimsel üretime bir pencere açıyor. İstiyoruz ki akademik çalışmalar yarıda kalmasın, bilimsel üretim sürdürülebilsin ve toplumla paylaşılsın.

Başta üniversitelerden, okullardan haksız, hukuksuz, insafsızca kovulanlar olmak üzere, tüm düşünen, sorgulayan, üreten bilim insanlarını davet ediyoruz. Hukuktan ekonomiye, tıptan mühendisliğe, siyaset biliminden sosyolojiye, matematikten fiziğe, tarımdan çevreye, dış politikadan tarihe, eğitimden müziğe, tiyatroya, edebiyata kadar genel okuru da aydınlatacak nitelikte özgün, bilimsel yazılara sayfalarımızı açıyoruz.

Tek sayfa için boşluklu 6 bin 500, çift sayfa için boşluklu 13 bin karakterlik çalışmalarınız için adresimiz: akademi@cumhuriyet.com.tr.

 

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