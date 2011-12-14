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Politika

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini TBMM başlatacak TBMM (A.A)

14 Aralık 2011 17:19

-Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini TBMM başlatacak TBMM (A.A) - 14.12.2011 - AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, Cumhurbaşkanlığı seçim süreci konusunda, ''Müracaatlarla ilgili seçim sürecini başlatacak olan TBMM Başkanlığıdır'' dedi.  TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Canikli, Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin soruları yanıtladı. Bir gazetecinin ''Cumhurbaşkanı'nın süresine ilişkin yasal bir adım atacak mısınız?'' sorusuna karşılık Canikli, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin yasa tasarısını, önümüzdeki haftalarda TBMM'ye getireceklerini bildirdi.  ''Anayasamıza bir geçiş hükmü konulmasına ilişkin herhangi bir çalışmamız şu an itibariyle yok'' diyen Canikli, böyle bir çalışmanın ancak diğer siyasi partilerle görüşüldükten ve mutabakat sağlandıktan sonra yapılabileceğini vurguladı. Tartışmaların böyle bir geçiş hükmün konulmamasından kaynaklandığını belirten Canikli, şöyle konuştu: ''Bununla ilgili anayasa değişikliği yapılırken, böyle bir intikal hükmü konulmuş olsaydı, yani 5 yıl mı, 7 yıl mı, sadece bugünkü Cumhurbaşkanı'nın süresi ile ilgili bir intikal hükmü konulsaydı, bugünkü  durum yaşanmazdı. İki farklı görüş var. Halen bu tartışmalar devam ediyor. Her iki tarafın da taraftarları var. Süreci başlatacak olan TBMM Başkanlığı'dır. Dolayısıyla bizim yada herhangi bir siyasi partinin adımı ya da kararıyla, bir talebiyle böyle bir sürecin başlatılması gözükmüyor.'' Canikli, bir soru üzerine, ''Benim şahsi görüşüm, Sayın Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin 7 yıl olduğu. Aksi mümkün olmadığı sürece lehe yorumlanması uygulanması gerektiğini inanıyorum'' dedi. Bir gazetecinin ''Milletvekilliğinde neden 4 yıl oldu?'' sorusuna ise Canikli şunları kaydetti: ''Orada o tartışmalar devam ederken, teknik olarak bir erken seçim kararı alındı. Dolayısıyla fiilen bizim sonucu tam olarak görme imkanımız olmadı. Erken seçim kararı olmadan, bir müdahale etmeden erken seçim kararı almadan süre dolmuş olsaydı, ne olacaktı? 5 yıl mı olacaktı, 4 yıl mı olacaktıyı göremeden erken seçim kararı alındı. Süre gelmeden tartışmalar bitti.''

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