Cumhurbaşkanlığı'nın 2015 bütçesi 397 milyon TL olacak

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığı, bütçenin 2014 yılına oranla 2 katına çıkarıldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığı, Cumhurbaşkanlığının 2015 yılı bütçesiyle ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığından yapılan yazılı açıklamada, bütçenin 2014 yılına oranla 2 katına çıkarılmasının söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "2014'te ek ödeneklerle toplamda 266 milyon 500 bin Türk Lirası olan Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, 2015 yılı için toplam 397 milyon Türk Lirası olarak planlandığı" bunun da 2015 yılı bütçesindeki artış miktarının, bir önceki yıla oranla, yüzde 48,97 olduğu anlamına geldiği kaydedildi.