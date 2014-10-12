Cumhurbaşkanlığı bütçesi iki katına çıkarıldı

2015 merkezi yönetim bütçesi 5.5 artışla 473 milyar lira olarak belirlendi. 41 milyar liralık yatırımın öngörüldüğü 2015 yılında kurumların bütçeleri ortalama yüzde 8.3 oranında artacak. En büyük artış ise bütçesi yüzde 97 ile Cumhurbaşkanlığı bütçesinde görülürken Başbakanlık ve HSYK’nın bütçeleri düşürüldü.

Ahmet Kıvanç’ın Habertürk gazetesinde yer alan haberine göre, Orta Vadeli Program’ın (OVP) ardından Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) da Resmi Gazete’de yayımlandı. OVMP ile bakanlıklar ve merkezi yönetim kapsamındaki diğer tüm kuruluşların bütçe büyüklükleri de belli oldu.

Kalkınma Bakanlığı ikinci sırada

Cumhurbaşkanlığı’nın ardından en fazla artış yüzde 93’le Kalkınma Bakanlığı’nda oldu. Kalkınma Bakanlığı bütçesi971 milyondan 1.9 milyar liraya çıkarken, artışın 741 milyon liralık kısmı KİT’lere aktarılan kaynakları da içeren sermaye transferi kaleminden oluştu.

HSYK bütçesi azaldı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) bütçesi 2014’e göre yüzde 24.9 azalarak 57.5 milyondan 43.2 milyon liraya gerileyecek. HSYK bütçesinde personel ödenekleri 30.7 milyondan 23.9 milyona, mal ve hizmet alımı ödenekleri de 21.1 milyondan 13.5 milyon liraya geriledi. Gelecek yıl, TBMM (yüzde 1.7), Başbakanlık (yüzde 0.5), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (yüzde 6.3) ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı (yüzde 1.1) bütçelerinde düşüş yaşanacak

Çalışma Bakanlığı bütçesindeki yaklaşık 2 milyar liralık azalmada, prim affı dolayısıyla elde edilecek gelir artışının sosyal güvenlik açığını daraltacak olması etkili oldu.

Gider yüzde 5.5, gelir yüzde 6.6 artacak

Bu yıl 448.4 milyar lira olarak gerçekleşmesi beklenen merkezi yönetim bütçe giderleri yüzde 5.5 artışla 472 milyar 943 milyon liraya; 424 milyar olarak beklenen bütçe gelirleri ise yüzde 6.6 artışla 451 milyar 979 milyon liraya yükselecek. Buna göre, 2014’ü 24.4 milyar lirayla kapatacağı hesaplanan bütçe açığı 2015’te 20 milyar 963 milyon lira, faiz dışı fazla ise 33 milyar 37 milyon lira olarak bekleniyor. 2014’te 52 milyar lira olarak öngörülen faiz giderleri 2015’te 54 milyar liraya ulaşacak.

Üç yıllık dönemde, faiz dışı fazlanın GSYH’ye oranının 2015 yılında yüzde 1.7; 2016 yılında yüzde 1.8; 2017 yılındaise yüzde 2 olarak gerçekleşeceği öngörüsünde bulunuldu

Yüzde 11.6’lık artış

Gelecek yılki yatırım harcamaları 2014 yılı başlangıç ödeneklerine göre yüzde 11.6 oranında artarak 36.7 milyardan 41 milyar liraya yükseltilecek. Mal ve hizmet alımları ise yüzde 9.5 artışla 37.6 milyardan 41.2 milyar liraya çıkacak.

Bütçede en önemli payı yeni bina alacak

Cumhurbaşkanlığı bütçesi yüzde 97 oranında artırılarak 201.5 milyondan 397 milyon liraya çıkartıldı. Cumhurbaşkanlığı bütçesinde personel ödenekleri 47 milyondan 80 milyon liraya çıkartıldı. Kalan artışın yaklaşık 83 milyonu yatırım harcamalarından, 73 milyonu da mal ve hizmet alımlarından kaynaklandı.

Cumhurbaşkanlığı’nın mal ve hizmet alımı ödenekleri, 71 milyondan 144 milyon liraya; yatırım harcaması ödenekleri de 75.2 milyondan 158 milyon liraya çıkartıldı. Cumhurbaşkanlığı bütçesi 2016’da 434.1 milyon, 2017 yılında 464.3 milyon lira olacak. Artan bütçede en önemli tutar Cumhurbaşkanlığı’nın temsil edileceği yeni bina olacak. Ankara’da inşa edilen Çankaya’daki Köşk yerine Ak Saray olarak adlandırılan yeni binanın maliyeti bütçede kendisini gösterdi.

Vergide yüzde 10.7 artış

Vergi gelirlerinin gelecek yıl yüzde 10.7 oranında artarak 351.6 milyardan 389.5 milyar liraya çıkacağı tahmin edildi. Vergi gelirlerinin yüksek belirlenmesinde yeniden yapılandırmadan elde edilecek gelirlerin de etkisi bulunuyor.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlık bütçesi geçen yıla oranla yüzde 0.5 oranla azaldı. TBMM’nin bütçesi yüzde 1.7 oranında artarken Başbakanlık’ın 2015 yılı genel bütçesi 929 milyon liraya geriledi.