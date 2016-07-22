"Cumhurbaşkanlığı'nı PÖH koruyacak"

Cumhurbaşkanlığı Muhafiz Alayı'nda görev yapan birçok subayın darbe girişimine katıldığı iddiasıyla tutuklanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı'nı PÖH'ün korumasına karar verildiği belirtildi.

PÖH koruyacak

Sabah gazetesinin haberine göre, darbe girişiminin ardından ilk önlem olarak Külliye'nin korumalığına Polis Özel Harekât getirildi.

Darbe girişiminin ardından 81 ile OHAL kararının getirilmesiyle süratle tamamlanması düşünülen önlemler ve uygulanması planlanan politikalar şöyle:

Kamu mercek Altında: Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan en üst düzeyden çaycıya kadar personel ile ilgili incelemeler bir ay içinde sonuçlandırılacak.

Devlettle tasfiyeler: Birkaç gün içinde yayımlanması beklenen kanun hükmünde kararnamelerle devlet personel rejiminde değişikliğe gidilecek. Darbeyle ilişkinlendirilenlere radikal ceza sistemi getirilecek. Örgütle direkt bağı olanlar, tazminatsız işten atılıp haklarında mahkeme süreci başlatılacak. 'Paralel yapı'nın sempatizanı olduğu iddiasıyla tenzili rütbeye gidilecek.

Kapatılacak: 'FETÖ' ile doğrudan veya dolaylı bağlantısı olduğu iddia edilen dernek, vakıf gibi tüm STK'lar, okullar, kurumlar kapatılacak.

Mallarına tedbir: Darbecilerle ilgili soruşturma tamamlanana kadar mallarına tedbir konulacak.

Tazminat ödeyecekler: Ankara ve İstanbul başta olmak üzere tüm illerde 15 Temmuz gecesi bombalar, kurşunlar ile darbecilerin verdiği zararlar tespit edilecek ve tazmin ettirilecek. Hayatını kaybeden sivil şehitleri aileleri ve yararlanan vatandaşlar da darbecilere tazminat davası açacak.

Jandarma: Darbe girişimine en aktif desteği veren, darbenin beyni gibi görünen Jandarma Genel Komutanlığı kaldırılacak. Jandarma, İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlük haline getirilerek, kır polisine dönüştürülecek.

Gözaltı süresi: Sorguların sağlıklı yapılabilmesi için gözaltı süresi uzatılacak. Bu sürenin en az 7 gün olması planlanıyor.

Askeri okullar: 'FETÖ' üyesi olduğu iddia edilebn kişilerce büyük oranda kontrol ettikleri belirtilen, sorularını çalıp mensuplarına dağıttığı askeri okullara neşter vurulacak. Bu okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak. Böylece sivil idare okulları destekleyip, darbeci zihniyet ile adam yetiştirilmesi önlenecek. Harp Akademileri de YÖK denetimine alınacak.

Özel Duruşma Salonu: Darbeciler mevcut yargı sistemi içinde özel salonlarda yargılanacak. Davaların hızla ve sağlıklı yapılaması için çok sayıda hakim ve savcı görevlendirilecek.

Dünyaya anlatılacak: Dışişleri Bakanı ve Adalet Bakanı başta olmak üzere önümüzdeki dönemde bakanlar ABD ve AB'ye giderek, Fetullah Gülen konusunda bilgi verecek.

OHAL'in gerekçesi: OHAL'in, sadece 'paralel devlet yapılanması' için ilan edildiği, vatandaşlar ile ilgili hiçbir şey olmayacağı da izah edileceği belirtildi. AKP Dış İlişkiler Başkanı Mehdi Eker, TBMM dış komisyon üyeleri ile bu konuda bir toplantı yaptı. Komisyon başkanları, birlikte çalıştıkları ülkeler ve delegasyona mektup yazarak, Türkiye'de yaşananları anlatacak. Yabancı parlamenterler TBMM'ye davet edilerek, bombalanan yerler gösterilecek.

İstihbarata neşter: MİT ve diğer istihbarat birimlerinin yetersiz kalması, Cumhurbaşkanı'nın darbeyi eniştesinden öğrenmesi Ankara'da en çok tartışılan konulardan biri. Bu kapsamda istihbarat kurumsal yapısı da kökten değişecek.

Genelkurmay'ın statüsü: Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması da tartışılıyor. Ancak bu anayasa değişikliği gerektiriyor. Genelkurmay ve MİT'in Cumhurbaşkanı'na bağlanması da seçenekler arasında.

TSK'da dönüşüm: TSK'ya personel alımındaki kaynak kısıtlaması (imam hatip mezunları) kaldırılacak.

Terfi sistemi: Silahlı Kuvvetler'de general olmak için istisnalar dışında kurmay subay olma şartı esnetilecek. Kurmay olmayan, sicili düzgün albaylara, TSK ihtiyaçlarına göre general olma imkanı tanınacak.