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Politika

Cumhurbaşkanlığı'ndan hükümete cevap: Erdoğan hükümetin de başıdır; AYM eleştirisi 'kişisel konumlanma' değil!

Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Erdoğan'ın "AYM kararına uymuyorum" sözleri için "Kişisel görüşleridir" demişti

02 Mart 2016 10:07

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Anayasa Mahkemesi’nin Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki kararıyla ilgili "Uymuyorum, saygı da duymuyorum" sözleri için “Sayın Cumhurbaşkanımız AYM kararıyla ilgili kendi kişisel düşüncelerini açıklamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla ilgili kendi kişisel konumunu ortaya koymuştur” ifadelerini kullanan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş’a, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış’tan yanıt geldi. Akış, "Cumhurbaşkanı'mızın, AYM kararını eleştirmesi, 'kişisel konumlanma' değil; 'devletin ve hükümetin başı' sıfatıyla bir açıklamadır" dedi.

Akış, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"T.C. Cumhurbaşkanı; Anayasamıza göre "devletin ve hükümetin" başıdır ve Anayasanın uygulanmasını gözetir. (Md.104). AYM son kararında; 148. Md'ye aykırı bir biçimde yerel mahkeme yerine geçerek karar vermiş, tabii hakim ilkesini ihlal etmiştir. Cumhurbaşkanı'mızın, AYM kararını eleştirmesi, "kişisel konumlanma" değil; "devletin ve hükümetin başı" sıfatıyla bir açıklamadır. AYM'nin hukuk ihlali yapmaması için yapılacak bir düzenleme; hükümetin tasarrufunda değildir. Düzenlemeyi yapacak olan yasamadır, TBMM'dir." 

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