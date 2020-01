Cumhurbaşkanlığı'ndan dolar açıklaması: OHAL'in olumsuz etkisi olmadı, dalgalanma dönemsel

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlediği basın toplantısında son günlerde dolarda yaşanan sert yükselişin geçici olduğunu savundu. Kalın “OHAL'in şu ana kadar ekonomiye olumsuz bir etkisi olmadı. Dönemsel dalgalanmalar çerçevesinde değerlendirilmeli” dedi.

Dolarda yaşanan yükselişin geçici bir süreç olduğunu ifade eden Kalın'ın dolar hareketlerine ilişkin açıklamaları şöyle:



"Dolarda yaşanan değer kaybını dönemsel olarak görüyoruz. Moody's'in not indirmesi, OHAL süresinin uzatılması gibi çeşitli sebepleri olabilir. Moody's'in not değiştirmesi ve OHAL sürecinin uzatılması gibi nedenler olabilir. Not konusunda gerçekleştirilen indirimlerin Türkiye'deki piyasa koşullarını hiçbir şekilde yansıtmadığını düşünüyoruz. OHAL'in şu ana kadar ekonomiye olumsuz bir etkisi olmadı. Dönemsel dalgalanmalar çerçevesinde değerlendirilmeli.

Bugün itibarı ile Türk lirası diğer ülkelerinin para birimlerine göre çok daha iyi bir performans göstermektedir. Türkiye'nin ekonomisinin de temelleri sağlamdır. Döviz kurunun da tek başına ekonominin başarısının bir göstergesi olmadığını da ifade etmek gerekir. Geçici bir dalgalanma olduğu kanaatindeyiz. Ekonomi birimleri gerekli tedbirleri alacaktır.

Türk akımı projesi imzalandı, geçen ay Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıldı. Yatırımlarde büyük projelere herhangi bir duraksama söz konusu değil. Ulsulararası sermaye Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Türkiye'deki yabancı yatırımcılar yatırımlaifade ettiler. Orada da her hangi bir daralma söz konusu değil.