Cari açık ağustos ayında 1.77 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos 2016 dönemindeki cari açığı 1.77 milyar dolar olarak açıkladı.Ekonomistlerin 'açık' beklentilerinin ortalaması 1,5 milyar dolar düzeyindeydi.

Habertürk'ün haberine göre, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre 169 milyon dolar azalarak 3.529 milyon dolara düştü. Ancak, hizmetler dengesi fazlasının 1.818 milyon dolar azalarak 2.547 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesi açığının 341 milyon dolar artarak 848 milyon dolara yükselmesi, cari işlemler hesabının açık vermesinde etkili oldu.



2 milyar dolar kaynağı belirsiz para girişimi oldu





Net hata noksan kalemi ağustosta 1.99 milyar dolar olurken, ocak-ağustos döneminde 5.43 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.