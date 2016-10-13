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Ekonomi

Dolardan rekor üstüne rekor

Güne 3,09 seviyesinin üzerinde başlayan dolar 3.1131'le yeni bir rekora imza attı

13 Ekim 2016 12:35

İstanbul serbest piyasada dolar 3,0920'den işlem gören dolar 3.1131'le tarihi zirve yaptı.

Güne 3,09 seviyesinden başlayan dolar/TL, ilerleyen saatlerde baskının devam etmesiyle beraber 3,11 seviyesini aşarak rekorunu tazeledi.

Dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) eylül ayı toplantısına ilişkin tutanakların ardından küresel piyasalardaki dolar talebinin artarak devam ettiği görülüyor. 

Dün akşam açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) eylül ayı toplantısına ilişkin tutanakların ardından küresel piyasalardaki dolar talebinin artarak devam etti.

Tutanakların ardından uluslararası piyasada dolar endeksi 98,1'e çıkarak 7 ayın zirvesini görürken, doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı daha hızlı bir şekilde yükselmesi dikkati çekiyor.

Bu gelişmelerle dolar/TL 3,1058'e kadar çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 3,1101 seviyelerinden alıcı buluyor.

 

Ekonomi Bakanı: Merkez Bankası piyasaya müdahale etmemeli

 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dolar/TL ilişkin, "Dolar/TL’nin olduğu yer spekülatif. 15 Temmuz’dan sonra Merkez Bankası piyasaya müdahale etmedi. Kurla oynayanların kendi eli yanacak. TCMB piyasaya müdahale etmemeli” ifadelerini kullanmıştı.

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