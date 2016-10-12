Dolar tarihi zirveyi gördü

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesinin ardından, dolar/TL 20 Temmuz'da 3.0973 ile tarihi zirveyi test etmişti. Kur bugün ise, 3.0974 seviyesini görerek tarihi rekorunu tazeledi.

ntv'nin haberine göre; dün sert satış baskısı altında kalan dolar, bugün yatay bir başlangıcın ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın "başkanlık sistemi" açıklamasıyla 3,08'i aştıktan sonra tarihi rekor olan 3,0974'e kadar yükseldi.

TL'de başlayan değer kaybı ve negatif ayrışma trendi devam ediyor. Dünkü sert satış baskısının ardından bu sabah 3,07 seviyelerine doğru gerileyen dolar/TL, Başbakan Yıldırım'ın "başkanlık sistemi" açıklamasıyla 3,08'i aştıktan sonra tarihi rekor olan 3,0974'e kadar yükseldi.



Moody's not indirimi sonrası çıkışların yaşanabileceği endişesi, OHAL süresinin üç ay daha uzatılması kararı ve TCMB'nin kurdaki yükselişlere karşın faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri ile petrol fiyatlarındaki yükseliş TL'nin gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmasında ana belirleyiciler olmaya devam ediyor.

Emin Çapa: Artık oyalamayın

CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa 3,0974'ü gören dolar için açıklama yaptı. Artık iç ve dış piyasanın oyalanmaması gerektiğini söyleyen Çapa, bu yükselişin milli gelire de zararı olacağını da ifade ederek gerçek yapısal reformlara gidilmesini gerektiğini söyledi.