T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Dolar tarihi zirveyi gördü

Serbest piyasada dolar 3,0974'ü görerek, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü

12 Ekim 2016 12:16

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Türkiye'nin notunu düşürmesinin ardından, dolar/TL 20 Temmuz'da 3.0973 ile tarihi zirveyi test etmişti. Kur bugün ise, 3.0974 seviyesini görerek tarihi rekorunu tazeledi.

ntv'nin haberine göre; dün sert satış baskısı altında kalan dolar, bugün yatay bir başlangıcın ardından Başbakan Binali Yıldırım'ın "başkanlık sistemi" açıklamasıyla 3,08'i aştıktan sonra tarihi rekor olan 3,0974'e kadar yükseldi.

TL'de başlayan değer kaybı ve negatif ayrışma trendi devam ediyor. Dünkü sert satış baskısının ardından bu sabah 3,07 seviyelerine doğru gerileyen dolar/TL, Başbakan Yıldırım'ın "başkanlık sistemi" açıklamasıyla 3,08'i aştıktan sonra tarihi rekor olan 3,0974'e kadar yükseldi.

Moody's not indirimi sonrası çıkışların yaşanabileceği endişesi, OHAL süresinin üç ay daha uzatılması kararı ve TCMB'nin kurdaki yükselişlere karşın faiz indirimlerine devam edeceği beklentileri ile petrol fiyatlarındaki yükseliş TL'nin gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışmasında ana belirleyiciler olmaya devam ediyor.

Emin Çapa: Artık oyalamayın

CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa 3,0974'ü gören dolar için açıklama yaptı. Artık iç ve dış piyasanın oyalanmaması gerektiğini söyleyen Çapa, bu yükselişin milli gelire de zararı olacağını da ifade ederek gerçek yapısal reformlara gidilmesini gerektiğini söyledi.

 

ETİKETLER

dolareuroserbest piyasadolar güne nasıl başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24