Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan Koronavirüs'e yakalandı.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat yazısında, "Yeter... Bitsin... Gitsin... Ve benzeri geri gelmesin... 2020'yi dünyanın burnundan getirdi... Korona.Türkiye'nin... Bütün ülkelerin... Gündemini belirledi... Test... Negatif-pozitif... Karantina... Aşı... Can kayıpları. 'Nice yıllara' demek için Köksal Toptan'ı aradık. Eşi Saime Hanım'la birlikte... Aile boyu korona... Evde... Karantinada. Geçmiş olsun." ifadesini kullandı.