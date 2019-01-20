Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan McGurk'a tepki: PKK'ya yeni bir hayat vermek istiyorsunuz böyle bir şey olmayacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin eski IŞİD’le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'ın Türkiye’nin Suriye konusunda güvenilir partner olmadığı konusundaki açıklamasına tepki gösterdi. Twitter hesaından McGurk'ı etiketleyen Kalın, "Analiziniz hatalı. Türkiye aleyhindeki anlamsız, sadece PKK propagandasının tekrarı. Türkiye, yüz binlerce Suriyeli Arap, Kürt, ve başkalarının hayatını kurtardı. PKK'ya yeni bir hayat vermek istiyorsunuz böyle bir şey olmayacak" ifadelerini kullandı.

ABD’nin eski IŞİD’le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Washington Post için kaleme aldığı yazıda, "Türkiye, Suriye konusunda güvenilir partner değil" dedi.

Türkiye'nin Suriye'de, aralarında aşırılık yanlılarının da bulunduğu muhalif gruplarına destek verdiğini yazan McGurk, bu grupların çok küçük olduğunu, bu yüzden ABD'nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) alternatif olamayacağını ifade etti. Yazıda ayrıca Türkiye'nin ABD'nin büyük desteği olmadan Suriye'de tek başına hareket etme yeteneğinde olmadığını da sözlerine ekledi.

Halihazırda, Türkiye'nin desteklediği silahlı muhaliflerin, şu anda DSG'nin bulunduğu Suriye'nin kuzeydoğusuna yerleştirilmesiyle ilgili görüşmelerin yürütüldüğünü ileri süren McGurk, bu tür adımların kaosa yol açacağını, aşırılığın yayılması için uygun ortamı oluşturacağını, binlerce Kürt'ü evinden edeceğini ve Suriyeli Hristiyanların hayatını riske atacağını yazdı.