Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Fransa'ya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'nın YPG açıklamasına yönelik olarak, "Müttefik ülkeler teröre karşı net tavır sergilemeli" dedi.

Kalın, Fransa'nın YPG açıklamasına yönelik olarak, "Müttefik ülkeler teröre karşı net tavır sergilemeli" dedi. Kalın, "Terör yapılanması ile arabuluculuk yaklaşımını reddediyoruz" diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin arananlar listesinde bulunan Salih Müslim’in de çatısı altında faaliyet gösterdiği TEV-DEM’in Eş Başkanı Aysa Abdullah’ın da aralarında bulunduğu bir heyeti Elysee Sarayı’nda kabul etti. Fransa'nın Menbiç’e asker göndereceği belirtilirken Macron'un YPG'ye destek garantisi verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı Kalın ise Fransa'nın SDG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapma isteğiyle ilgili olarak, 'Ciddiyetten uzak bir yaklaşım.' ifadelerini kullandı.

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