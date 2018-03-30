Fransa'dan YPG açıklaması: Kürt yetkililere destek sözü verdik

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "YPG dahil Kürt yetkililere Suriye'nin kuzeyinde istikarar sağlanması için destek sözü verdik. SDG ve Türkiye arasında arabulucu olabiliriz" diye konuştu.

Macron, "Fransa, ABD ile anlaştı, Menbiç'e asker gönderecek" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aralarında SDG (Suriye Demokratik Güçleri) temsilcisinin de bulunduğu, Suriyeli Kürtlerin heyetiyle Elysée Sarayı'nda görüştü.

Görüşme ardından saraydan yapılan açıklamada Macron'un, Fransa ve uluslararası toplumun desteğiyle Türkiye ile SDG arasında bir diyalog kurulmasını ümit ettiği belirtildi.

Reuters haber ajansına konuşan Kürt yetkililer ise Fransa'nın SDG'yi desteklemek için Menbiç'e asker göndermeyi vadettiğini söyledi.

Le Figaro gazetesi de yine Kürt heyetine dayandırdığı haberinde, Fransa ve ABD'nin Membiç'e asker gönderebileceğini belirtti.

Görüşme ve açıklamalarla ilgili Ankara'dan henüz bir açıklama yapılmadı.