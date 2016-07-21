Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü: TSK, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT'in darbe girişimini neden Cumhurbaşkanı ve hükümete bildirmediği sorusu üzerine "ilk saldırıya uğrayan yerlerden birisinin MİT olması" tahminini yaptı. Kalın, halen Genelkurmay Başkanlığı üzerinden Başbakanlığa bağlı olan TSK'nın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanmasının konuşulan konulardan birisi olduğunu açıkladı. Kalın, darbe girişimi gecesi 'Whatsapp' üzerinden haberleşen cuntacılara karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Facetime' ile CNN Türk'e bağlandığı anın çok kritik olduğunu vurguladı.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sorularını yanıtlayan İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Şu anda bununla ilgili çok detaylı, MİT, Genelkurmay kendi süreçlerini analiz ediyorlar. TSK’nın bir açıklaması oldu neler olduğuna dair. O süreci başlatan MİT’in istihbaratıdır. Kendi aralarında bu koordinasyonu sağlarken, MİT bilgi arz ezerken bu bilginin doğru olması esastır. Olayın deşifre olduğunu görüyorlar ve darbe erkene alınıyor. 5-6 saat önceye alınıyor. Herkes elindeki imkânları seferber ederek harekete geçiyor.

Madem bu tedbirler hayata geçecek kadar ciddi bir şey var, sayın başkanı neden aranmadı?

Cumhurbaşkanımıza ulaşmaya çalışırken, benim bilgilerim dahilinde söylüyorum bunları, o sırada hareketlilik başlayınca ilk saldırdıkları yerlerden birisi özel harekat, diğeri de MİT. Tabii olaylar çok hızlı gelişiyor. İlk haberler geliyor, sıradışı bir hareketlilik oluyor. Bunlar toparlanıp bir şey haline getirene kadar bu adamlar harekete geçiyorlar. İnsanın aklına gelebilecek en son şeylerden birisini yaşadık. Darbe girişimi sürerken Erdoğan'ın CNN Türk'e çıktığı an çok kritikti."