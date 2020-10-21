Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Paşinyan'ın sözlerine yanıt: Kimin savaş istediği belli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan ile aralarındaki Dağlık Karabağ sorununa uzun süre diplomatik yollardan bir çözüm bulunamayacağını söylemesinin ardından “Ermenistan’ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir” dedi.

Paşinyan, tüm Ermenileri cephede savaşmak için gönüllü olmaya çağırarak, "Uzun süre diplomatik bir çözüm olmayacağının farkına varmalıyız" dedi. Paşinyan'ın sözlerinin ardından açıklama yapan Kalın, Twitter'dan şunları yazdı:

“Paşinyan'ın 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir."