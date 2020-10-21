Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Dağlık Karabağ konusu mevcut aşamada diplomatik olarak çözülemez

Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada halka seslenen Paşinyan, tüm Ermenileri cephede savaşmak için gönüllü olmaya çağırarak, "Uzun süre diplomatik bir çözüm olmayacağının farkına varmalıyız" dedi.

Paşinyan, ülkesinin zor günler geçirdiğini belirterek, "Ya zafer, ya yenilgi... İkisinin arasında bir şey yok. Kazanabilmek için hepimiz gönüllü birlikler oluşturmalı ve başkomutanın emri altında hareket etmeliyiz" diye konuştu.

"Yaşananlar bize Ermeni tarafının kabul ettiği her şeyin Azerbaycan tarafından kabul edilmediğini gösterdi. Biz neyi kabul ediyorsak, Azerbaycan onu reddediyor. Bu genel olarak diplomatik bir çözüm bulmaya çalışmanın en azından bu aşamada anlamsız olduğunu gösteriyor" diye konuştu.