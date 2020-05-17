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Koronavirüs

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Bayramda Koronavirüs nedeniyle birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel

17 Mayıs 2020 23:14

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı Ramazan Bayramı'nda alınacak önlemlerde bir haftalık süreçte ortaya çıkan tablonun etkili olacağını söyleyerek "Ramazan Bayramı'nda da Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel" dedi.

Türkiye'deki Koronavirüs salgınında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı en çok merak edilen konulardan biriyken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu haftada ortaya çıkacak tablonun alınacak kararlarda etkili olacağını söyledi.

GZT'nin YouTube yayına katılıp açıklamalar yapan Kalın, şunları söyledi:

"Koronavirüs sonrası dönemin yeni normal olduğunu aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Tedbirlerle yaşamaya dikkat edeceğiz. Maskesiz çıkmamaya, sosyal mesafeyi korumaya özen göstermeliyiz. Ramazan Bayramı'na kadar önümüzde bir haftalık bir süreç var. Bu bir haftalık süreçte önümüze gelen tablo alacağımız kararlar bakımından önemli olacak. Ramazan Bayramı'nda da Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok önlem alınması kuvvetle muhtemel.

Koronavirüs döneminde Avrupa Birliği'nde ortaya çıkan ayrılığın bundan sonraki süreçte de etkili olacağını belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü "Avrupa Birliği salgın sürecinde iyi bir sınav veremedi. Her ülke farklı bir politika izledi. Salgın hızlı bir şekilde yayılırken birlik ve beraberlik, dayanışma içinde hareket edemediler. Bunu kendileri de belirtiyorlar zaten. Bundan sonraki dönemde Avrupa Birliği fikrinin tartışılacağından emin olabilirsiniz." 

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