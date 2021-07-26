Cumhurbaşkanlığı Sözcü Kalın: Tunus'ta halkın iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said'in Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden alarak meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu açıklamasına tepki gösterdi. Kalın, "Dost ve kardeş Tunus'ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından, Tunus'ta yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Kalın, "Dost ve kardeş Tunus'ta demokratik sürecin askıya alınmasını ve halkın demokratik iradesinin yok sayılmasını reddediyoruz. Anayasal meşruiyeti ve halk desteği olmayan girişimleri kınıyoruz. Tunus demokrasisinin bu süreçten güçlenerek çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)

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