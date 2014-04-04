'Cumhurbaşkanlığı seçimi için kesin kararımız yok, çantada keklik değiliz'

BDP Grup Başkanvekili ve Iğdır Milletvekili Pervin Buldan, yerel seçimlerin ardından hükümetten çözüm sürecinde gözle görülür ve somut adımlar beklediklerini söyleyerek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kürtlerin AKP'ye desteğinin "çantada keklik" olmadığını, desteğin süreçte atılacak adımlara bağlı olduğunu belirtti.

Reuters'ın sorularını yanıtlayan Buldan, 30 Mart yerel seçim sonuçlarını değerlendirerek, Ağustos ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alacakları tutuma ilişkin soruları yanıtladı.

Buldan, seçim sonuçlarını değerlendirmek amacıyla PKK'nın İmralı'da hapisteki lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını belirterek, görüşmenin gelecek hafta olabileceğini kaydetti.

Öcalan ile ele alacakları iki önemli konu bulunduğunu, birincisinin yerel seçimlerin sonuçları ikincisinin de çözüm süreci olduğunu söyleyen Buldan, Öcalan'ın bu iki konuyla ilgili bir perspektif sunmasını beklediklerini ifade etti.

Buldan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hükümetin çözüm süreci konusunda artık duyarlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü biz en son yaptığımız toplantının ardından hükümete Öcalan'ın süreçte adım atılması gerektiği yönündeki sözlerini iletmiştik. Bundan sonra hükümetin yapması gereken tek şey somut ve pratik adımlar atmak, yasal düzenlemeler yapmak ve süreci ilerletmek, böyle bir beklentimiz var."

Terörle Mücadele Kanunu'nın kaldırılması, TCK'da yapılacak değişiklikler, KCK tutuklularının serbest bırakılması, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması ve görüşmelerin yasal bir zemine oturtulması gibi alanlarda adım atılmasını beklediklerini kaydeden Buldan, "Meclis kapanmadan 1-2 ay içinde pratik ve somut adımların atılması gerekiyor" dedi.

Yerel seçim sonuçlarının hükümeti adım atma konusunda rahatlatıp rahatlatmadığı sorusuna karşılık da Buldan, şu yanıtı verdi: "Öyle olması gerekiyor. Çünkü hem AKP hem de BDP'ye verilen oyların barış sürecine destek anlamına gelmesi gerekiyor. Çünkü Kürtler Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da daha çok BDP'ye oy verdiler ama AKP'ye oy verenler de oldu. Bunda yani AKP ve BDP'ye giden oylarda barış sürecinin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Eğer hükümet bu sonuçları böyle okuyabilirse yani barış sürecine destek olarak okuyabilirse, daha bir duyarlılık gösterip somut adımlar atma çabası içine girebilir."

Cumhurbaşkanı seçimi

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına aday olması durumunda destek verip vermeyecekleri konusunda henüz karar vermediklerini ancak kararlarında çözüm sürecindeki adımların etkili olacağını belirten Buldan, şöyle konuştu:

"Bizim alacağımız kararın barış ve müzakere süreci ile bağlantılı olduğunu, hükümetin atacağı adımlarla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani hükümet, bakalım sürece ilişkin nasıl adımlar atacak? Basit, gözle görülür, Kürtleri tatmin edecek ve taleplerini karşılayacak adımlar olursa BDP ve HDP de buna ilişkin önemli kararlar alabilir. Ama şu aşamada destekleriz ya da desteklemeyiz diye bir şey söylemek pek doğru değil."

Buldan, çözüm süreci ile birlikte bölgede sağlanan barış ortamından memnun olan Kürtlerin, BDP aksi bir karar alsa bile cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'a destek vereceğine ilişkin yorumların hatırlatılmasına karşılık da şunları kaydetti:

"Ben sanmıyorum, çünkü Kürtler biraz da müzakere sürecinin gidişatına bakacaktır. Hükümet biraz da yerel seçimlerden sonra sürece devam edilecek ve bazı adımlar atılacak algısını oluşturduğu için Kürtlerden yüksek oranda oy aldı. Dolayısıyla eğer süreç bu şekilde hükümetin adım atması ile ilerlerse onların dediği gibi olabilir ama adım atılmaz ve süreç ilerlemezse Kürtlerin fikirleri değişir. Yani Kürtlerin oyları çantada keklik gibi görülmesin."

Buldan, Öcalan'ın bu konuda yapacağı bir çağrının da çok etkili olacağını söyleyerek, "Öcalan'ın sürecin ilerleyip ilerlemediği konusundaki görüşleri belirleyici olacak ve yapacağı çağrı da Kürtler üstünde etkili olacaktır. Öcalan'ın yapacağı en ufak bir çağrı Kürtler üstünde etkili olur dolayısıyla hükümet buna dikkat etmeli" dedi.