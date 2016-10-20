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15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı bombalayan pilotun ifadesi: Cemaattenim, darbeyi biliyordum, bilerek atış yaptım!

"Karacılar erken başladı, o nedenle harekâta erken başlandı"

20 Ekim 2016 10:46

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı bombalayan pilot olarak kamuoyunda bilinen Müslim Macit’in, 30 Eylül’de ikinci kez ifadesi alındı. Macit ifadesinde, “Bizim yani hizmet hareketinin, cemaatin, darbe yaptığımızı biliyordum. Bilerek atış yaptım” dediği iddia edildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, bombalanacak yerlerin emirlerini veren Albay Ahmet Özçetin’in de bu talimatları sivillerden aldığını iddia ettiği öne sürülen Macit, ikinci ifadesinde özetle şunları anlattığı ileri sürüldü:

ATIŞ SERBEST: “Deskte Mete Kaygusuz Yüzbaşı, Ahmet Tosun Yüzbaşı ve Albay Ahmet Özçetin vardı. Özçetin’in emir aldığı kişiler gazinodaydı. Hakan Evrim, Kubilay Selçukve tanımadığım sivil şahıslar vardı. Tosun yüzbaşı, Mehmet Fatih Çavur’dan aldığı talimatları telsizle uçağa iletmeye başladı. Çavur talimatları Ahmet Özçetin’den alıyordu. Tosun da havadaki uçaklara ‘Meclis’e atış serbest, Kızılay’dan alçak irtifa uçuşu yapın, Türksat’a atış serbest, Genelkurmay’dan alçak geçiş yapın’ talimatları vermeye başladı.

ABİDİN ÜNAL İDDİASI: Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal’ın 141. filoya gece yarısı getirildiğini biliyorum. Elleri bağlı değildi. Bizlere ‘iyi akşamlar, kolay gelsin’ diyerek geçti.

KÜLLİYE’YE DALDIM: Kalkmadan önce verilen koordinatı uçağa girdim. JandarmaGenel Komutanlığı önünü gösteriyordu. Kuleden Yarbay Hakan Karakuş ‘koordinat üzerinde beklemeye devam et sonra talimat vereceğiz’ dedi. Sonra koordinatın yanındaki kavşak, caminin önü, koordinatın batısı diye tariflerde bulundu ben ‘batıda bir şey yok’ deyince Karakuş diğerlerine atış serbest deyince kavşağa bir tane MK 82 görerek ve dalarak atış yaptım. Sonra tekrar havalandım. Bu sefer deCumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, oradaki cami yakınlarına dalarak ve görerek atış yaptım. Caminin yanına da bir bomba attım. Daha sonra Erzurum’dan kalkan uçaklar beni önlemeye geldiler. Ben de bunun üzerine üsse geri döndüm. Bu esnada bizim yani hizmet hareketinin, cemaatin darbe yaptığımızı biliyordum. Bilerek atış yaptım.”

 

"Sivil kişiler yönetiyordu"

 

Ben televizyonda Adil Öksüz’ü gördüm. Kendisini tanımıyordum. Darbeden sonra yakalanıp cezaevine gittiğimizde aramızdaki konuşmada, Yüzbaşı Kaygusuz, bana Adil Öksüz’ün de orada olduğunu söyledi. Sivil kıyafetli 5-10 kişi sürekli telefonlarla irtibat halindeydi. Aynı zamanda beden dillerinden eylemi koordine ettikleri anlaşılıyordu. Ahmet Özçetin’in de ifademde bahsettiğim bu sivil kişilerden bilgi veya talimatları aldığını düşünüyorum.

 

"5 kişi biliyordu"

 

Mehmet Fatih Çavur’un darbe emrini kimlerden aldığını bilmiyorum. Bize isim söylemedi. Ancak 5 kişinin bildiğinden bahsetmişti.

KARACILAR ERKEN BAŞLADI: Karakuş Yarbay, ‘gece ilerleyen saatlerde harekât başlayacak, ihtiyaç olursa sizi çağıracağız’ diye brifingde söylemişti. 16 Temmuz sabahı harekât niçin başarısız oldu diye aramızda konuşurken Özgür Özgün’ün, ‘Karacılar erken başladı, o nedenle harekâta erken başlandı’ diye söylediğini hatırlıyorum.

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