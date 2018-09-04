Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda servis edilen 'gizemli' içecek ne?

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen resepsiyonda servis edilen 'ejderha suyu' sosyal medyada büyük ilgi topladı. Peki ejder suyu nedir?

Ejder suyu olarak tarif edilen içecek, ejder meyvesinden yapılıyor.

Kaktüs türünün tatlı meyvesi

Ejder meyvesi, bilimsel anlamda Hylocereus cinsi çeşitli kaktüs türlerinin tatlı pitaya olarak adlandırılan meyvesidir. En önemlisi ve yaygın olanı da Hylocereus cinsinden olanlardır. Ancak bu cinsin yanında dünyada çeşitli halklarca Stenocereus ekşi pitaya cinsinden kaktüs türlerinin meyvesi de bu adla bilinmekte ve çeşitli ülkelerde bu türün meyveleride kültür olarak yetiştirilmektedir.

Anavatanı Güney Amerika

Hylocereus türü ejder meyvesi üreten kaktüslerin anavatanı Meksika, Orta Amerika ve Güney Amerika dır. Ayrıca Asya'da Endonezya, Güney Cava, Tayvan, Vietnam, Tayland, Filipinler, Sri Lanka, Malezya, yeni olarak Bangladeş ‘de üretimi yapılmakta ve kültür türleri yetiştirilmektedir.. Ayrıca Okinawa, Hawai, İsrail, kuzey Avustralya ve Güney Çin'de de yetiştirilmektedir. Son yıllarda Türkiye'nin Mersin ilinde az miktarda üretilmeye başlamıştır.

Sadece geceleri çiçek açıyor

Ejder meyvesi, sadece geceleri çiçek açar. Büyük beyaz kokulu çiçekleri tipik şeklinden ötürü ay çiçeği veya gecenin kraliçesi olarak da anılır. Tatlı pitayalar krem gibi bir etli kısma ve lezzetli bir tada sahiptir. Ayrıca, bahçe bitkisi olarak dışarıda, salon çiçeği olarak da evlerde yetiştirilmektedir.

Ejder meyveleri, içerdikleri vitaminler, minareller ve lifli yapısı nedeniyle birçok faydası sayılmaktadır.

