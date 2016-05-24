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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sarayı kompleksinin havadan çekilmiş fotoğrafları yayınlandı

Erdoğan’ın konutunda biri 104 metre kare kapalı havuz, diğeri ise 89 metrekare açık havuz olacağı ortaya çıkmıştı

24 Mayıs 2016 11:59

Yüksek maliyetiyle büyük tepki çeken Cumhurbaşkanlığı Sarayı kompleksinin havadan çekilmiş fotoğrafları yayımlandı. Haber portalı Odatv’de yayımlanan fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Tayyyip Erdoğan’ın yaşadığı konut da görülüyor. Erdoğan’ın konutu için 3 ayrı koruma duvarı daha inşa edildiğini ortaya koyan fotoğraflardan göre konut bahçesi için özel bir peyzaj çalışması uygulandığı da anlaşılıyor.

Erdoğan’ın konutunda biri 104 metre kare kapalı havuz, diğeri ise 89 metrekare açık havuz olacağı daha inşaat aşamasında ortaya çıkmıştı. Açık havuz da bu fotoğraflardan net bir şekilde görülürken havuzun etrafının güvenlik duvarlarına ek olarak çevreden görülme ihtimaline karşı kapatıldığı anlaşılıyor. Konutun bahçesinde yan yana bir tenis kortu, bir basketbol sahası ve bir de futbol sahası bulunuyor.

Ayrıca bir de ağaçların arasında yer alan yürüyüş sahası da konutta yer alıyor. Fotoğraflarda geçen günlerde yıkılan Atatürk’ün kullandığı Marmara Köşkü’nün yeri de açıkça görülüyor. Plan ve projelere göre Erdoğan’ın kullanacağı konutun bahçe alanına Marmara Köşkü’nün de içinde olduğu yeşillik bölgenin dahil edildiği ve sonrasında Köşk’ün yıkıldığı anlaşılıyor.

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