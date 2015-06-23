Cumhurbaşkanlığı: Saray'daki iftar ile ilgili iddialar algı operasyonudur

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ve din adamlarına Ak Saray’da verdiği iftar yemeğinin maliyetinin 6 milyon 500 bin lirayı bulduğu iddiasına Cumhurbaşkanlığı'ndan yalanlama geldi. Mimarlar Odası'nın ileri sürdüğü rakamların gerçek dışı olduğunun iddia edildiği açıklamada "Kendi personelini ve kendi mutfağını kullanarak konuklara verdiği bir iftarın yalan ve tezvirat eşliğinde kara propaganda malzemesi olarak kullanılması, kamuoyunu yanıltma amacıyla yapılan bir algı operasyonundan başka bir şey değildir" denildi. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Görmez ve beraberindeki heyete dün verdikleri iftar yemeğinin maliyeti konusunda, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yönelik tezviratlarıyla dikkati çekme uğraşındaki bir meslek kuruluşunun ileri sürdüğü rakamlar tümüyle gerçek dışıdır.

Cumhurbaşkanlığının kendi imkanlarını, kendi personelini ve kendi mutfağını kullanarak konuklara verdiği bir iftarın yalan ve tezvirat eşliğinde kara propaganda malzemesi olarak kullanılması, kamuoyunu yanıltma amacıyla yapılan bir algı operasyonundan başka bir şey değildir.

Bazı yayın organlarının söz konusu iftiralara haber kisvesi altında da olsa yer vermesi ise hiç bir etik kuralla bağdaşmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."