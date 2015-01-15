Cumhurbaşkanlığı: Netanyahu'nun Charlie Hebdo açıklaması İslamofobik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik sözleri ile ilgili "İsrail Başbakanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanının kınanması çağrısı ve Gazze'deki suçlarını unutturma çabası, insanlık adına utanç vericidir" dedi.

Açıklamada, “Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Hollande olmak üzere önde gelen tüm dünya liderlerinin Paris’teki terör olaylarını İslam ile ilişkilendirmekten özenle imtina ettiği bir dönemde Netanyahu’nun ‘İslami terör’ ifadesini kullanarak bu saldırıları açıkça İslam’la ilişkilendirmeye çalışması tek kelime ile İslamofobik bir tavırdır ve kabul edilemez” denildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Kalın yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile birlikte 12 Ocak’ta Ankara’da düzenledikleri basın toplantısında Filistin’de geçen yıl yaşanan yıkım ve katliamın hafızalarda tazeliğini koruduğuna işaretle binlerce masum Filistin vatandaşının hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan saldırıların etkilerinin bugün de devam ettiğine dikkati çekmiştir" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, İsrail Başbakanı’nın İsrail'in Gazze'de katlettiği kadın, çocuk ve gazetecilerin hesabını vermek yerine Fransa’da yaşanan elim terör olayını kınamak üzere gerçekleştirilen yürüyüşe katılma cüretini gösterebilmesini anlaşılamaz bulduğunu ifade etmiştir" diyen Kalın şöyle devam etti:

"Dünya kamuoyunun bildiği gibi İsrail’in 2014 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ne karşı sivil, kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda bin 483’ü sivil 2 bin 205 Filistinli hayatını kaybetmiş, 11 binden fazla Filistinli yaralanmıştır. Ölenlerin 521’i çocuk, 283’ü kadındır. İsrail'in saldırıları sonucunda 20 bin Filistinli’nin evi tahrip edilmiş, 110 bin kişi evsiz kalmıştır. İsrail’in saldırıları neticesinde 14 gazeteci de hayatını kaybetmiştir. İsrail, BM binalarını, okulları ve hastaneleri bombalamış, yaralıların tedavi edildiği kliniklere bile saldırmaktan geri durmamıştır. Sahilde oynayan çocukların hunharca katledilmesi, 21. yüzyılda insanlığın hafızasına kara bir leke olarak kazınmıştır. Ayrıca İsrail hükümeti Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda saldırmış ve 10 vatandaşımızı katletmiştir. Bu katliam bütün dünya tarafından en şiddetli şekilde kınanmıştır."

Kalın şunları ifade etti:

"Bu tablo ortadayken, İsrail Başbakanı’nın Paris’te teröre karşı düzenlenen yürüyüşü kendi siyasi amaçları için istismar etmeye çalışması, Gazze’de öldürülen masum sivillerin hatıralarına saygısızlık olduğu gibi uluslararası kamuoyuna karşı da zavallıca bir siyasi şov yapma arzusundan başka bir anlam taşımamaktadır. Bu çerçevede İsrail Başbakanı’nın 14 Ocak günü Sayın Cumhurbaşkanımızın beyanının kınanması yolunda çağrıda bulunması ve Gazze’de işlediği suçları unutturmaya çalışması, insanlık adına utanç verici ve ikiyüzlü bir durumdur. Öte yandan, başta Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Hollande olmak üzere önde gelen tüm dünya liderlerinin Paris’teki terör olaylarını İslam ile ilişkilendirmekten özenle imtina ettiği bir dönemde Netanyahu’nun ‘İslami terör’ ifadesini kullanarak bu saldırıları açıkça İslam’la ilişkilendirmeye çalışması tek kelime ile İslamofobik bir tavırdır ve kabul edilemez."

İsrail Başbakanı’nın Paris saldırısını ve terör karşıtı yürüyüşü kendi siyasi çıkarları için kullanmaya çalışmasının esef verici olduğunu vurgulayan Kalın, "Herkes tarafından kınanmalıdır" ifadesini kullandı.

Kalın şöyle devam etti:

"İsrail hükümeti, anti-semitizmin arkasına sığınarak başkalarına saldırmak yerine kendi saldırgan ve ırkçı politikalarına son vermeli ve Filistin halkının hak ve hukukuna saygı göstermeyi öğrenmelidir."