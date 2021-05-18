Cumhurbaşkanlığı'ndan WhatsApp gizlilik sözleşmesi uyarısı

Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, WhatsApp'ın çok tartışılan yeni gizlilik güncellemesini kabul eden vatandaşlara uyarılarda bulundu. Vatandaşların kişisel verilerini üçüncü taraflarla paylaşmaya zorlandığını ifade eden Koç, "Fotoğraf, video ve dosyalar sunuculardan silinmeyebilir" dedi.

Ali Taha Koç, vatandaşların WhatsApp'ın sözleşmesini onaylamadan önce kişisel verilerin kullanımı hakkında önemli detayların incelenmesi gerektiğini söyledi.

"Bazı durumlarda mesajlar da sunucularda saklanabilir. IP adresi, telefon numarası, konum gibi veriler toplanabilir. Kişisel verilerin kullanıcıların rızası dışında belirsiz süre saklama ihtimali de var" diyen Koç, şöyle devam etti:

"Mesajlaşma, arama, durum, grup adı dahil tüm grup bilgileri, profil fotoğrafı, kişinin son görülme bilgisi ve hakkımdaki kısmındaki bilgileri en son ne zaman güncellediği gibi bilgileri toplanabilecek.

Pil seviyesi, sinyal gücü, uygulama sürümü, bağlantı bilgileri, dil ve saat dilimi ve tanımlayıcılar gibi cihaza ve bağlantıya özgü bilgiler işlenebilecek. Konumla ilgili özellikler kullanılmasa bile kullanıcının genel konumunu tahmin etmek için IP adresleri ve telefon numarası alan kodları gibi diğer bilgiler kullanılabilecek."

Öte yandan Koç, yerli ve milli uygulama kullanmanın önemine dikkat çekti. WhatsApp’ın yeni gizlilik sözleşmesinin ardından kullanıcılar popüler mesajlaşma uygulamasını boykot kararı almıştı. Başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere artık devlet kurumları da yerli uygulama BiP’e geçmişti. Kamu kurumları tarafından bilgilendirme amaçlı oluşturulan WhatsApp grupları da BiP’e taşınmıştı.