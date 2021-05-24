Cumhurbaşkanlığı’na Sedat Peker sorusu; "Ne zaman açıklama yapacaksınız?"

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına ilişkin olarak Cumhurbaşkanlığı’nı açıklama yapmaya çağırdı.

Peker’in sosyal medya kanalı ile yayınladığı videolardaki iddiaları Meclis gündemine taşıyan CHP’li Bülbül, bu sefer Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a önerge verdi.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Bülbül, “Ülke gündemine ve yönetimine ilişkin haftalardır gerek yolsuzluk, gerek cinayet, gerek uyuşturucu ticari ile ilgili ağır suçlar teşkil eden ciddi iddialar ortaya atılmaktadır. Hükümetin üst düzey bürokratlarını ve onların ailelerini ilgilendiren iddialar hakkında gerekli prosedürler işletilerek iddiaların araştırılması ve ilgili soruşturmaların açılması gerekmektedir. Ancak ilk önce ivedilikle kamuoyu bilgilendirilmelidir” diyen Bülbül, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında, suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker’in ortaya attığı iddialarla ilgili ne zaman açıklama yapmayı düşünüyorsunuz?” diye sordu.

Peker’in daha önce yayınladığı videolardaki attığı iddiaları İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya soran Bülbül, Soylu’nun yanıtlaması istemiyle bir önerge daha verdi.

“Suç örgütü soruşturması kapsamında aranan Sedat Peker’in sizin ve bazı bürokratlar hakkında ortaya attığı iddialar kapsamında devlet yönetiminin temel ilkeleri ve esasları kapsamında kamuoyu ivedilikle aydınlatılmalıdır” diyen Bülbül, Bakan Soylu’ya şu soruları yöneltti:

"1- 2015 yılında Hürriyet gazetesi binasına gerçekleştirilen saldırıya ilgili soruşturma yürütülmüş müdür? Saldırıyı azmettirdiği iddia edilen AKP’li Milletvekili kimdi?

2- Sedat Peker’den 10 bin dolan alan siyasetçi kimdir? Bu konuda soruşturma başlatılmış mıdır?

3- Uyuşturucu ticareti ve yasadışı bahis faaliyetleri yaptığı iddia edilen Halil Falyalı hakkında açılmış soruşturma var mıdır? Varsa bu soruşturmalar hangi suç/suçlar kapsamında açılmıştır?

4- Eski Meclis Başkanı Başbakan Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ın Venezuela’daki Karakas (Caracas) Limanına giderek özel bölüm kiraladığına yönelik ve uyuşturucu sevkiyatı ile ilgili iddialar araştırılacak mıdır?

5- Ağustos 2020’de Venezuela’dan sıfır gümrük ile taze peynir, pirinç, yulaf, ayçiçeği tohumu dahil çok sayıda ürün ithal edileceğine dair çıkan kararnamenin ardından Ekim 2020’de Venezuela’da peynire gizlenmiş 108 paket uyuşturucu ele geçirildiği basına yansımıştır? Bu uyuşturucu Türkiye’ye mi getiriliyordu? Konu hakkında soruşturma yapılmış mıdır?"

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