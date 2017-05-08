Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı iddianamesi hazır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki faaliyetlere ilişkin 534 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Ali Alper Saylan tarafından hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü ile TRT çalışanı 65 kişi müşteki olarak yer alıyor.

İddianamede, aralarında eski Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın da yer aldığı 10'u sivil 534 şüphelinin, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast", "Askeri komutanlıkların gaspı", "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" "Nitelikli olarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma (66 kez) ve "Kamu malına zarar verme" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları isteniyor.

Eski Başyaver Yazıcı şüpheliler arasında

Barış'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Devlet Bilgi Koordinasyon Müdürlüğünde Genelkurmay Temsilcisi eski Kurmay Albay Hüseyin Gözebe, eski albaylar Harun Olgun ve Rahmi Okan Çifteler, TRT baskınına giden eski yarbaylar Ümit Gençer ve Ekrem Işık da şüpheliler arasında yer aldı.

"124 asker TRT'ye gönderildi"

İddianameye göre, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayında görevli askerlerin darbe teşebbüsüne ilişkin faaliyeti, eski alay komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış'ın emir ve talimatlarıyla yönetildi.

Barış'ın talimatıyla eski Piyade Yarbay Ekrem Işık komutasındaki Muhafız Komando Taburunda görevli 124 askerin TRT'ye gönderildiği belirtilen iddianamede, bu taburla TRT'ye giden bir önceki Muhafız Alayı Komutanı eski Kurmay Albay Muhammet Tanju Poshor ve eski Kurmay Yarbay Ümit Gençer'in de yanlarındaki koruma uzman çavuşlarla TRT stüdyolarına girerek darbe bildirisini zorla okuttuğu bildirildi.

"Muhafız Komando Taburu Genelkurmay'a sevk edildi"

Şüphelilerden eski piyade binbaşı Osman Koltarla komutasındaki Köşk Muhafız Komando Birliğinde görevli 103 askerin TRT baskınına destek için TRT yakınındaki Milli Savunma Bakanlığı Lojmanları'nda hazır bekletildiği kaydedilen iddianamede, eski binbaşı Fedakar Akça'nın da Muhafız Komando Taburunda görevli 108 askerle Genelkurmay Başkanlığı Karargahına sevk edildiği belirtildi.

Kasırga'nın derdest edilmesi iddianamede

İddianamede, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın ve eski Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Orgeneral Kamil Başoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı sorumluluk bölgesindeki resmi konutlarından zorla derdest edilerek Akıncı Üssüne götürülmesine de yer veriliyor.