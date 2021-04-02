Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Gazetecilik adı altında terörizm propagandası yapanlarla mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Danıştay tarafından iptal edilen Basın Kartı Yönetmeliği'ne ilişkin "Görevde olduğumuz müddetçe gazetecilik adı altında terörizm propagandası yapanlarla mücadele edeceğiz" dedi.

Danıştay, Basın Kartı Yönetmeliği’ndeki değişikliklerin basın özgürlüğüne aykırı olduğuna ve gazetecilerin basın kartlarının 'muğlak ifadelerle ve keyfi gerekçelerle' iptal edilemeyeceğine hükmetti.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bir an düşünün. Herhangi bir Batı ülkesinde mütemadiyen DEAŞ propagandası yapan bir kişiye “basın kartı” verilir mi? “Ama ben gazeteciyim” diye yırtınsa sonuç alabilir mi? HAYIR! Ama bize gelince, devletin PKK veya FETÖ propagandası yapanları “gazeteci” olarak tanıması isteniyor! Buna itiraz ediyoruz.

Bu kirli zihniyeti reddediyoruz. Terör örgütlerinin, onların hami ve işbirlikçilerinin oluşturmaya çalıştığı şiddet ortamına teslim olmuyoruz. Demokrasinin de, ifade ve basın özgürlüğünün de birinci düşmanı terör örgütleridir. Haklı mücadelemiz sürecek...Basın Kartı yönetmenliğimizin bazı maddeleri Danıştay tarafından iptal edilmiş. Daha iyisini yapmak için derhal çalışmaya başladık. Görevde olduğumuz müddetçe “gazetecilik” adı altında “terörizm propagandası” yapanlarla mücadele edeceğiz.

Terör seviciler boşuna sevinmesinler!"