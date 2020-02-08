Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki: Hadsizliğin cezası sandıkta verilecektir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine yaptığı "federal çözüm" açıklamasına tepki gösterdi. Akıncı'yı sert bir şekilde kınadığını belirten Altun, "Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın ifadeleri hakkında, "KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yabancı bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kullandığı ifadeleri en sert biçimde kınıyorum. Bu tür açıklamalar, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebilir. Türk milleti, Mustafa Akıncı‘ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir" dedi.

Bahçeli'den istifa çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı istifaya çağırarak, "Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğü’nün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur. Akıncı ve yandaşları unutmamalıdır ki, Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır" demişti.

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AKP Sözcüsü Ömer Çelik de konu hakkında Cumhurbaşkanı Akıncı'yı özür dilemeye çağırarak, "Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Akıncı ne demişti? KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Britanya merkezli The Guardian gazetesine verdiği mülakatta yeşil adadaki Türk ve Yunan halklarının bir an önce "adil bir federal çözüme ulaşmazsa" Kıbrıs'ın kalıcı olarak bölünmüş halde kalabileceğini belirtmişti. Akıncı, iki tarafın bir "federal çatı" altında birleşemezse KKTC'nin giderek Türkiye'ye bağımlı olacağını ve "sonunda Ankara tarafından yutulacağını" söylemişti. Diyaloğun yeniden başlaması konusunda temkinli iyimserlik içinde olduğunu ifade eden Akıncı, 2017'de BM inisiyatifinde İsviçre'deki Crans-Montana'da yürütülen dörtlü müzakerelerin çökmesine atıfla "Tren Crans-Montana'da raydan çıktı. Bence daha gerçekçi ve karşılıklı kabul edilebilir bir yoldan yeniden başlattık" demişti. "Ben bağımsız, kardeşçe ilişkiler istiyorum" Erdoğan'ın Türkiye-Kuzey Kıbrıs ilişkisini anavatan-yavruvatan diye tanımlamasına karşı çıktığını tekrarlayan Akıncı, "Ben bağımsız, kardeşçe ilişkiler istiyorum" derken, hükümetin faturalarını ödeyen Türkiye'ye ekonomik bağımlılığı azaltmak için daha fazla şey yapmaları gerektiğini belirtmişti. Bunu başarabilmek için de Güney'in desteğine ihtiyacı olduğunu dile getirmişti. 'Kıbrıslı Türklerin kendilerine özgü bir kimliklerinin olduğunu, bunun laik, demokratik ve çoğulcu bir kimlik olduğunu' aktaran Akıncı, "Bunu korumak istiyoruz" demişti. "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" Akıncı, içişlerinde bağımsız, dış ilişkilerde Suriye'deki Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e atıfla "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi.

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