AKP'den KTTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki: Yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya "Türk ve Yunan halkları adil bir federal çözüme ulaşamazsa KKTC'nin Ankara tarafından yutulacağı" sözleri üzerine tepki gösterdi. Çelik, "Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz" derken, KKTC Cumhurbaşkanı'nı özür dilemeye çağırdı.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı son derece saygın ve onurlu bir makamdır. Fakat bu makamda oturan sayın Akıncı’nın yaptığı açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına karşı saygısız ifadelerle doludur.

"Akıncı, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı' makamının temsil ettiği davanın tam zıttı açıklamalarına bir yenisini eklemiştir. Kıbrıs Türkü’nün davasına düşman olanların söylemlerine benzer açıklamalar yapmaktadır. Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir. Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz."

Bahçeli istifaya davet etmişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı yazılı açıklamada KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı istifa etmeye davet etmişti.

Bahçeli, Akıncı'ya atfen "Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğü’nün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur. Akıncı ve yandaşları unutmamalıdır ki, Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır" dedi.

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