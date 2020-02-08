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AKP'den KTTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki: Yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir

"Tarihimizin milli kazanımlarına dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz"

08 Şubat 2020 16:47

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya "Türk ve Yunan halkları adil bir federal çözüme ulaşamazsa KKTC'nin Ankara tarafından yutulacağı" sözleri üzerine tepki gösterdi. Çelik, "Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz" derken, KKTC Cumhurbaşkanı'nı özür dilemeye çağırdı.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KKTC Cumhurbaşkanlığı makamı son derece saygın ve onurlu bir makamdır. Fakat bu makamda oturan sayın Akıncı’nın yaptığı açıklamalar Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Kıbrıs Türkü’nün haklı davasına karşı saygısız ifadelerle doludur.

"Akıncı, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı' makamının temsil ettiği davanın tam zıttı açıklamalarına bir yenisini eklemiştir. Kıbrıs Türkü’nün davasına düşman olanların söylemlerine benzer açıklamalar yapmaktadır. Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir. Tarihimizin milli kazanımlarına ve saygın şahsiyetlerine dil uzatan bu açıklamaları kınıyoruz."

Bahçeli istifaya davet etmişti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı yazılı açıklamada KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı istifa etmeye davet etmişti.

Bahçeli, Akıncı'ya atfen "Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğü’nün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur. Akıncı ve yandaşları unutmamalıdır ki, Kıbrıs Türk’tür, Türk kalacaktır" dedi.

TIKLAYIN - MHP Genel Başkanı Bahçeli'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya istifa çağrısı

Akıncı ne demişti?

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Britanya merkezli The Guardian gazetesine verdiği mülakatta yeşil adadaki Türk ve Yunan halklarının bir an önce "adil bir federal çözüme ulaşmazsa" Kıbrıs'ın kalıcı olarak bölünmüş halde kalabileceğini belirtmişti. Akıncı, iki tarafın bir "federal çatı" altında birleşemezse KKTC'nin giderek Türkiye'ye bağımlı olacağını ve "sonunda Ankara tarafından yutulacağını" söylemişti.

Diyaloğun yeniden başlaması konusunda temkinli iyimserlik içinde olduğunu ifade eden Akıncı, 2017'de BM inisiyatifinde İsviçre'deki Crans-Montana'da yürütülen dörtlü müzakerelerin çökmesine atıfla "Tren Crans-Montana'da raydan çıktı. Bence daha gerçekçi ve karşılıklı kabul edilebilir bir yoldan yeniden başlattık" demişti.

"Ben bağımsız, kardeşçe ilişkiler istiyorum"

Erdoğan'ın Türkiye-Kuzey Kıbrıs ilişkisini anavatan-yavruvatan diye tanımlamasına karşı çıktığını tekrarlayan Akıncı, "Ben bağımsız, kardeşçe ilişkiler istiyorum" derken, hükümetin faturalarını ödeyen Türkiye'ye ekonomik bağımlılığı azaltmak için daha fazla şey yapmaları gerektiğini belirtmişti. Bunu başarabilmek için de Güney'in desteğine ihtiyacı olduğunu dile getirmişti.

'Kıbrıslı Türklerin kendilerine özgü bir kimliklerinin olduğunu, bunun laik, demokratik ve çoğulcu bir kimlik olduğunu' aktaran Akıncı, "Bunu korumak istiyoruz" demişti.

"İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım"

Akıncı, içişlerinde bağımsız, dış ilişkilerde Suriye'deki Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul eden Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'e atıfla "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi.

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