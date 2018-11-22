Cumhurbaşkanlığı genelgelerindeki Türk bayrağının üzerine Cumhurbaşkanlığı Forsu konuldu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanlığı’nın çıkardığı genelgelerin üzerindeki Türk bayrağının üzerine Cumhurbaşkanlığı Forsu'nun konulmasını eleştirdi. Bunun bir ilk olduğuna dikkat çeken Tanal, “Bu, bayrağın kapsayıcılığına, bütüncüllüğüne aykırı olan bir durumdur. Şu andaki Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanıdır” diye konuştu.

Bayrak üzerinden siyaset yapmak doğru bir şey değildir diyen Tanal, “Hiçbir Cumhurbaşkanı döneminde Türk Bayrağı'nın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu yapıştırılmadı, iliştirilmedi. Bunun da bir an önce çıkarılmasını, bu hatadan dönülmesini" talep etti.

AKP Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Cahit Özkan ise uygulamayı, "16 Nisandan sonra ve özellikle gerçekleştirilen 24 Haziran seçimlerinden sonra, Anayasa'nın öngördüğü şekliyle Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi tam anlamıyla yürürlüğe geçmiş ve bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelgelerde Türk Bayraklı fors yer almaktadır" sözleriyle savundu.

CHP'li Tanal'ın Genel Kurul’daki konuşması şöyle:

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Başkanım, çok teşekkür ederim. Sizlere ve milletvekillerine saygılarımı sunuyorum.

Konu şu Değerli Başkanım: Bugüne kadar Cumhurbaşkanlarının hepsinin forsunu gördük. Cumhurbaşkanlığı forsuna bizim bir itirazımız yoktur ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesinin 'Mevzuat' bölümüne girdiğimiz zaman, 'Mevzuat' bölümünde Cumhurbaşkanlığı'nın çıkardığı genelgelere baktığımız zaman, o genelgelerin üzerinde Türk Bayrağı ve Türk Bayrağı'nın üzerinde Cumhurbaşkanlığının forsunu görüyoruz. Bu, bir ilk uygulamadır. Bugüne kadar, hiçbir dönem Türk Bayrağı'mızın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olmadı. Bu, bayrağın kapsayıcılığına, bütüncüllüğüne aykırı olan bir durumdur. Şu andaki Cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanıdır.

Benim buradan Cumhurbaşkanlığından ve tüm yetkililerinden istirhamım şu: Ne olur, bizim bu kadar değerimiz olan Türk Bayrağı'nın üzerinde de…

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Benim buradan Cumhurbaşkanından ve tüm yetkililerden istirhamım şu: Bayrağımızın üzerine bu şekilde siyaset yapmak doğru bir şey değil. Hiçbir Cumhurbaşkanı döneminde Türk Bayrağı'nın üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu yapıştırılmadı, iliştirilmedi. Bunun da bir an önce çıkarılmasını, bu hatadan dönülmesini talep eder, saygılarımı sunarım.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Değerli Başkanım, bayrak, bir partinin, bir kesimin millî değeri değil, hepimizin ortak millî değeridir. Burada millî değeri korumak için, kollamak için ben bunu söylüyorum.

Sayın Grup Başkan Vekili iki olayı birbirine karıştırdı, elmalar ile armutları karıştırdı. Benim dün gündeme getirdiğim "AK PARTİ Genel Başkanı" sıfatıyla oraya ismin yazılması lazımdı tüm diğer siyasi partilerin genel başkanlarına olduğu gibi. Bugün gündeme getirdiğim, bayrağımızın üzerine Cumhurbaşkanlığı Forsu yapıştırılmıştır. Bu, Türk Bayrağı'nı küçümsemedir; bu, Türk Bayrağı'nı itibarsızlaştırmadır; bu, aynı zamanda, bayrağımızı sanki bir siyasi partinin şeyiymiş gibi kullanmadır. Bizim itirazımız bu. Bu kapsayıcılık Türk milletine, hepimize, 81 milyona ait.

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - Teşekkürler Sayın Başkan.

Bakınız, ben, Cumhurbaşkanlığı Forsu yönetmeliğinden ve tüzüğünden bahsediyorum. Bilindiği üzere, 16 nisan 2017'de Türkiye'nin yüz kırk iki yıllık anayasal düzeninde sivil, demokratik bir reform gerçekleştirilmek suretiyle bir anayasal reform oldu ve Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine geçtik milletimizin kararıyla. Onun için eskiden Başbakanlık genelgesi vardı, Başbakan da Cumhurbaşkanı olmadığı için ve Cumhurbaşkanlığı forsunu kullanamadığı için genelgelerde o bayrak forslu olarak bulunmuyordu. Oysaki 16 Nisandan sonra ve özellikle gerçekleştirilen 24 Haziran seçimlerinden sonra, Anayasa'nın öngördüğü şekliyle Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi tam anlamıyla yürürlüğe geçmiş ve bu vesileyle Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan genelgelerde Türk Bayraklı fors yer almaktadır.

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Teşekkür ederim Değerli Başkanım.

Şimdi, bizim, burada "Cumhurbaşkanı yönetiminde" demek "Sistem değişti" demek Türk Bayrağı'nın üzerine bu şekilde, gelişigüzel işaretlerin konulma hak ve yetkisini vermez. Bu anlamda, Türk Bayrağı'nı -Anayasa'nın değiştirilmez, değiştirilmesi, şekli teklif edilemez- Anayasa'nın ilk 3'üncü maddesi ve 4'üncü maddesi korumuş kollamış durumdadır. Türk Bayrağı'nın şekli ve üzerindeki işaretler Anayasa'mızın koruması altındadır, keyfî anlamda hiçbir kimse, hiçbir güç bunu değiştiremez, değiştirmeye de gücü yetmez. Bu keyfîlikten vazgeçmelerini ben diliyorum, temennim bu.