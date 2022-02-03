Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Aşan, "Ocakta eksi enflasyon bekliyorum" demişti, 19 yılın rekoru kırıldı!

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, 30 Aralık’ta "Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum" açıklamasını yaparken TÜİK ve ENAG'ın bugün açıkladığı enflasyon oranlarında 19 yılın rekoru kırıldı.

Aşan 30 Aralık Bloomberg HT yayınında "Kurun bu seviyelerde devam ettiği ortamda fiyat düzeltmelerinin etkisiyle Ocak ayında eksi enflasyon bekliyorum. Tasarruf sahipleri Ocak'taki negatif enflasyonu da dikkate almasınlar, o da baz etkisiyle olacaktır. Şubattan sonraki enflasyon önümüzdeki döneme dair enflasyon beklentisini belirleyecek dönem olacak." dedi.

19 yılın rekoru kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 11,10 artarken, yıllık bazda 48,69'a yükseldi. Böylelikle aralıkta enflasyonda yıllık yüzde 38,06'yla gelen 19 yıllık zirve yenilenmiş oldu. 12 aylık ortalamaya göre ise artış yüzde 22,58 oldu. Üretici fiyatları ise aylık bazda yüzde 10,45 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 93,53'e çıktı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon ocak ayında aylık yüzde 15.52 artarken, son 12 aylık artışı ise yüzde 114.87 olarak gerçekleşti.

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TIKLAYIN | Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: Ocakta eksi enflasyon bekliyorum